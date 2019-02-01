Сегодня конец света? Объясняем, почему нет

Копірайт зображення Getty Images Image caption Одна из версий конца света, которую распространяют в интернете, - астероид упадет на Землю

В сети распространяется информация о том, что в 2019 году будет конец света. Называют даже одну из дат - 1 февраля.

BBC News Украина решила разобраться, почему не стоит бояться этих предсказаний. Конца света не будет. По крайней мере, так быстро.

Угроза астероида

В интернете активно распространяется информация, что к Земле приближается астероид 2002 NT7 диаметром 2 км.

Говорят, что он должен пройти очень близко к поверхности нашей планеты, или даже упасть на нее 1 февраля.

Результат - разрушение континентального масштаба и облака пепла, которые могут привести к изменениям климата. Сценарий наподобие того, который убил динозавров.

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Что за астероид?

Астероид под названием 2002 NT7 действительно существует, его открыли в июле 2002 года.

Правда, по данным НАСА, он имеет диаметр 1,4 км, но и это еще не все.

2002 NT7 входит в группу малых околоземных астероидов, а значит, относится к категории небесных тел, траектория которых проходит близко к Земле.

Все вроде бы указывает на то, что угроза реальна и самое время подумать о том, как мы прожили свои жизни.

Однако есть во всем этом одна важная деталь. В этом году астероид должен пролететь мимо Земли только один раз и это уже произошло.

Это небесное тело пролетело мимо Земли 13 января 2019 года. Ближе всего к нашей планете он подошел на расстояние более чем 61 млн км.

В следующий раз он приблизится к Земле в 2028 году на расстояние в почти 73 млн км.

Полностью успокоить вас должно то, что всего полтора месяца назад, в декабре 2018 года, на расстоянии 2,9 млн км от Земли пролетело другое небесное тело - астероид 2003 SD220.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В декабре 2018 года в десятки раз ближе к Земле пролетел другой астероид

Хотя 1 февраля мимо Земли все же пролетят несколько астероидов. Вот они:

2019 BX3 имеет диаметр от 17 до 37 метров и пройдет на расстоянии 6,8 млн км

2019 BD3 диаметром от 20 до 45 метров и пройдет на расстоянии 4,7 млн км

2019 AV2 имеет диаметр от 150 до 340 метров и пройдет на расстоянии 6,7 млн км.

Таким образом, переживать из-за астероидов, которые упадут к вам во двор и уничтожат человечество, не стоит.

Календарь майя

Другая теория, которую снова распространяют в сети, - конец света по календарю майя.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2012 году популярной темой был конец света, который якобы предсказывали майя

Якобы предсказание, которое сделало центральноамериканское племя, неверно датировали 2012 годом и на самом деле все должно произойти в 2019 году.

Наверное, все могут вспомнить 2012 год и популярность темы календаря майя.

Основой для этого стала находка иероглифических надписей, рассказывающих о мистическом событии, которое должно было произойти во время зимнего солнцестояния 21 декабря 2012 года.

Популярность этой идеи привела к тому, что группа ученых в Мексике провела исследование на эту тему и пришли к выводу, что это все неправда - майя не предсказывали конец человечества.

Согласно исследованию Национального института антропологии и истории Мексики, в декабре 2012 года, по пророчествам древней цивилизации майя, должно было произойти возвращение "Болона Йокте", одного из богов, который, согласно мифологии майя, уже сходил на Землю в начале этой эры.

"Майя никогда не предсказывали, что будет большая трагедия или гибель мира в 2012 году. Они так не считали", - сказал тогда BBC Mundo Родриго Льендо из Института антропологических исследований Автономного университета Мексики.

Копірайт зображення Universal History Archive/Getty Images Image caption Основой мифа о конце света по календарю майя стали иероглифы, которые рассказывали о возвращении одного из богов майя и конце нынешней эпохи

По его словам, найденные иероглифы на самом деле говорят о завершении 13 "бактунов" - циклов, которые майя использовали в качестве измерения времени. Каждый из них длится 400 лет.

И вот в декабре 2012 года этот цикл завершился и начался новый.

"Система измерения времени майя была очень сложной. Они ссылались на будущее и на прошлое, и они прогнозировали даты на сотни, если не тысячи лет вперед", - сказал исследователь.

Те, кто сейчас говорят об ошибке в датировке события, ссылаются на исследователя Библии из США Дэвида Монтенье, который, якобы, заявил, что в 2019 году придет спаситель и заберет ймет правоверных христиан на новую землю, или новую планету (версии разнятся).

Каким образом исследователь Библии разобрался в иероглифах майя - не понятно, как и не понятно и то, какая связь существует между христианской концепцией прихода спасителя и верованиями майя.

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