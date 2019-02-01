Зеленский вышел на первое место в президентском рейтинге

Владимир Зеленский имеет наибольшую поддержку среди кандидатов в президенты. Об этом говорится в свежем исследовании социологической группы "Рейтинг".

Опрос проводился с 16 по 24 января во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка - 6000 респондентов. Погрешность не превышает 1,3%, говорят авторы исследования.

На первой строчке в президентском рейтинге - Владимир Зеленский. В первом туре за него готовы проголосовать 19% избирателей. Второе и третье место - за Юлией Тимошенко (18,2% голосов) и Петром Порошенко (15,1%).

На несколько часов позже появился еще один опрос - совместное исследование КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова. Согласно ему, Петр Порошенко с минимальным отрывом вышел на второе место, опередив Юлию Тимошенко на 0,2%. Первое место в этом рейтинге также занимает Владимир Зеленский с 15,9%.

Если будет второй тур

По опросу "Рейтинга", в случае проведения второго тура выборов, лидер ВО "Батькивщина" имеет лучшие шансы против Петра Порошенко (27% и 18%) и Юрия Бойко (28% и 18%).

В то же время в случае противостояния с Владимиром Зеленским Тимошенко имеет 24%, тогда как лидер Студии "95 квартал" - 29%.

Так же во втором туре Зеленский имеет лучшие шансы против Петра Порошенко (34% против 20%) и Юрия Бойко (33% против 20%).

Копірайт зображення Униан Image caption В предыдущих рейтингах лидировала лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко

Переломный месяц

В предыдущем исследовании группы "Рейтинг" распределение сил в рейтинге было ощутимо другим: лидировала в нем Юлия Тимошенко, тогда как Зеленский и Порошенко делили вторую и третью ступени.

Рейтинг кандидатов состоянию на конец декабря выглядел так (по данным группы "Рейтинг"):

Юлия Тимошенко - 16%

Петр Порошенко - 11%

Владимир Зеленский - 11%

Юрий Бойко - 9%

Анатолий Гриценко - 8%

Олег Ляшко - 7%

Похожие цифры демонстрировали результаты опроса фонда "Демократические инициативы": по их данным, в декабре за лидера ВО "Батькивщина" готовы были проголосовать 16,1% избирателей, за Петра Порошенко - 13,8%, за Владимира Зеленского - 8,8%.

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Больше всего Владимира Зеленского поддерживают в южных и восточных областях, а также в Киеве. Юлия Тимошенко лидирует в центральных и северных регионах, тогда как Петр Порошенко - на западе.

Также, говорят социологи, именно Зеленский имеет самый высокий электоральный потенциал - 7,4% избирателей готовы поддержать его в случае, если их кандидат участвовать в выборах не будет. У Анатолия Гриценко и Юлии Тимошенко этот показатель держится на уровне 6%.

"24% - за лидера, склонного к диктатуре"

67% респондентов, опрошенных группой "Рейтинг", заявили, что Украина нужен "лидер, способный объединить, примирить и успокоить общество". В то же время 24% отметили, что стране нужен "лидер, склонный к диктатуре и жесткому наведению порядка".

43% опрошенных считают, что лидером страны должен быть политик, имеющий опыт управления страной, тогда как 45% готовы доверить пост президента новым лицам - даже без опыта госуправления. Запрос на обновление власти чаще всего выражают избиратели Владимира Зеленского, Святослава Вакарчука (на момент проведения исследования он еще не исключил возможности своего участия в выборах) и Руслана Кошулинского.

Почти половина участников опроса (47%) считают, что в правительстве должны работать новые люди без негативного опыта работы на руководящих должностях, незапятнанные коррупцией и злоупотреблениями. При этом 43% убеждены, что управлять страной должны опытные специалисты.

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