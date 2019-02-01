Медицинская марихуана: когда и как ее могут разрешить в Украине

Копірайт зображення Getty Images Image caption Медицинское применение марихуаны в Украине полностью запрещено

В четверг Всемирная организация здравоохранения рекомендовала исключить каннабис и смолу каннабиса из пункта 4 Единой конвенции о наркотических средствах. Там прописаны особо опасные вещества, не имеющие терапевтического значения.

В Украине уже не первый год предлагают узаконить медицинское применение марихуаны (каннабиса). Поможет ли в этом поддержка и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун?

30 января на сайте Верховной Рады появилась петиция узаконивания применения марихуаны в медицинских и научных целях.

Инициативу поддержала Супрун.

Она написала, что ученые, врачи и пациенты по всему миру указывают, что применение марихуаны оправдано. Объяснила положительный эффект от медицинского использования марихуаны, рассказала о зарубежном опыте и напомнила, что в Украине использование каннабиса в лечебных и научных целях полностью запрещено.

В Украине часть общества выступает за легализацию медицинского применения марихуаны, другие предупреждают, что после этого возрастет злоупотребление марихуаной наркозависимыми.

Полный запрет

В Украине действует постановление правительства о перечне наркотических средств и психотропных веществ, который структурирует эти вещества на три так называемые "таблицы". Вещества, которые относят к первой, - полностью запрещены.

Ко второй и третьей таблицам относятся вещества, оборот которых ограничен или строгого контролируется.

Таким образом, каннабис относится именно к первой таблице, где содержатся вещества, оборот которых запрещен.

В профильном законе о наркотических средствах и психотропных веществах есть отдельная статья о применении этих веществ в медицинской практике.

Там четко указано, что вещества из первой таблицы правительственного перечня не могут использоваться в медицине.

Представитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса (УАМК) Тарас Ратушный указывает, что в Украине в законном обращении находятся опиаты, амфетамины и даже кокаин для применения в медицинских целях.

А вот любое использование каннабиса строго запрещено.

Два пути

"Один из выходов для разрешения использования медицинского каннабиса - перенос этих веществ из раздела 1 правительственного перечня наркотических или психотропных веществ, запрещенных для оборота вообще - в раздел 2 или 3 - оборот которых ограничен. То есть, юридически создать для каннабиса ограниченный контролируемый оборот, как это сделано для морфия или амфетамина для применения этих веществ в медицине", - рассказывает Ратушный.

Так можно ли преодолеть законодательный запрет на применение в медицине?

Этот путь требует только решения кабинета министров. Эксперт указывает, что и в этом случае скорее требуется внесение поправок в профильные законы Верховной Радой, чтобы "создать возможность контролируемого, ограниченного обращения".

Другой вариант - не трогать утвержденный кабинетом министров перечень наркотических и психотропных веществ, а изменить профильное законодательство и предположить, что и вещества из первого раздела перечня, где есть каннабис, также могут применяться в медицинских целях.

Но прогнозировать, какой путь легче - изменение правительственного постановления, которое требует решения правительства, или изменение закона, требующее 226 голосов в парламенте, - пока сложно.

Тарас Ратушный приводит в пример проблемы с научным исследованиям каннабиса.

В государственной стратегии в отношении наркотиков четко указано, что "реалии требуют" "изучения перспектив медицинского применения каннабиноидов в качестве анальгетиков и других лекарственных препаратов".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Научные исследования лечебных свойств каннабиса в Украине незаконны

"Существующее законодательство научные исследования каннабиса не запрещают, а также разрешают, но "в порядке, установленном Кабмином", - говорит он. Но правительство никак не может разработать подзаконный акт, а потому и исследования вне закона.

Реальная попытка

В 2016 году в украинском парламенте едва ли не впервые попытались начать реальную законодательную легализацию каннабиса в медицинских целях.

Тогда группа депутатов во главе с экс-министром здравоохранения Олегом Мусием зарегистрировали проект поправок к закону о наркотических средствах и психотропных веществах.

"Изменения в этом законопроекте предусматривают то, что уже давно существует в мировой практике - медицинское использование марихуаны в лечебных целях", - объяснял журналистам Мусий.

В последние годы экс-министр здоровья Олег Мусий и нынешний руководитель Минздрава Ульяна Супрун конфликтуют.

В вопросе легализации марихуаны для медицинского применения их взгляды, судя по всему, совпадают.

Этот проект, как говорят эксперты, в 2016 году фактически был правительственной наработкой.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Олег Мусий - инициатор законопроекта, который позволяет легализовать медицинское применение каннабиса

Документ регулировал медицинское применение марихуаны. Однако его включили в повестку дня только в сентябре 2018 года.

На тот момент проект частично устарел и требовал перемен, поэтому парламент его так и не рассмотрел.

Проект не вызвал волны возмущения, однако многие депутаты, такие как член комитета по здравоохранению Оксана Корчинская, замечали, что документ нужно доработать, чтобы им не воспользовались наркозависимые.

Попытка начать медицинское применение марихуаны оказалась неудачной.

"Публичных противников у медицинского каннабиса практически нет, но есть глухое сопротивление системы, никого нельзя поймать за руку", - резюмирует Тарас Ратушный.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram