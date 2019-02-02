Съезд "Народного Фронта". Яценюк в президенты не идет, но хочет в Раду

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Партия "Народный фронт" решила участвовать в выборах в Верховную Раду, но не выдвигать своего кандидата на выборах президента 2019 года.

О соответствующем решении объявили на съезде партии в субботу в Киеве.

"Сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента в 2019 году. Я реалист", - сказал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Низкие рейтинги Яценюк объяснил "дискредитационной кампанией" против партии и ее руководства.

По его словам, в таких условиях было бы безответственно "внести разброс" для проукраински настроенных избирателей.

При этом он подчеркнул, что "Народный фронт" будет участвовать в парламентских выборах.

"Мы сильная команда, мы сплоченная команда, мы профессиональная команда, мы проукраинская команда, мы идем к победе на выборах в Верховную Раду Украины, мы идем к формированию нового правительства", - сказал Арсений Яценюк.

По его словам партии стоит побороться за парламент, который "принимает законы и формирует правительство", а также является "островком политической стабильности".

Он добавил, что до парламентских выборов, формирования новой коалиции и нового состава правительства будет продолжать работать действующий состав Кабинета министров.

"С БПП - да, у нас непростые отношения. Но в борьбе за власть, в которой я не хотел участвовать, мы выиграли борьбу за страну", - сказал Яценюк.

Image caption На съезд партии пришел и действующий премьер Владимир Гройсман

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что партия все равно будет вовлечена в президентские выборы.

"Мы должны обеспечить, чтобы они были честными", - сказал министр.

"Наша программа проста ... Украина - это Европа, ЕС и НАТО, Россия - агрессор, Путин - х..ло", - заявил Аваков, на что зал отреагировал аплодисментами.

На съезд также пришел премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который ранее публично заявил о поддержке на выборах Петра Порошенко.

Партия "Народный фронт" - член коалиции и имеет в Верховной Раде вторую по величине фракцию из 80 депутатов.

В Кабинете министров представители партии занимают должности: вице-премьер-министра, министра внутренних дел, министра юстиции, министра инфраструктуры, министра образования и науки, министра экологии и природных ресурсов, министра молодежи и спорта.

Кроме того, спикер Верховной Рады прошел в парламент также в составе "Народного фронта".

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