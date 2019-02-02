Бизнес от Европы до Китая: чем владеет и сколько заработал Порошенко

Копірайт зображення president.gov.ua

Бизнес в Европе и Китае, норковые шубы и соболиный полушубок, а еще картины и миллионы на банковских счетах - что указано в декларации Петра Порошенко.

Президент Петр Порошенко, который на прошлой неделе объявил о намерении идти на второй срок, обнародовал декларацию о доходах за 2017 год.

За 2017 года президент задекларировал следующие доходы: 336 тысяч тыс. грн - зарплата, 15,7 млн гривен - проценты от компании "МИБ", 172 тыс. грн -продажа имущества. Также Петр Порошенко получил 18,5 млн грн дивидендов от компании "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал".

Доход порядка 500 тыс. грн задекларировала Марина Порошенко. Это - средства, снятые с банковского счета мужа.

На банковских счетах главы государства и первой леди размещено около 25 млн долларов и 90 тыс. грн, сумма наличных денег составляет 60 тыс. грн и 21 тыс. долларов. Кроме того, президент одолжил кому-то 1 млн грн и 3 млн долларов.

Квартиры и база отдыха

Петр Порошенко является собственником дома площадью 1300 метров, земельных участков площадью от 33 тыс. м2 до 1000 м2, двух квартир в Киеве, одной - в Виннице.

Копірайт зображення president.gov.ua

Квартира в столице, земельный участок и дачный дом в Киевской области зарегистрированы на его жену.

Также президенту принадлежит база отдыха "Лебедь" в Одесской области.

Светильники и машину химчистки

Копірайт зображення president.gov.ua

Из ценного имущества глава государства владеет коллекцией из 65 картин ураинских и российских мастеров 19-20 века, 15 картин старых мастеров, четырех картины импрессионистов и сюреалистив, коллекцией скульптур 19-20-го века, восемью мебельных гарнитуров различных брендов, светильниками, машиной для химчистки Renzacci, двумя телевизорами Bang & Olufsen, роялем Schimmel, пятью часами Hublot, Breguet, Patek Phillip, ювелирными украшениями брендов Carrera y Carrera и Cartier, Dior, коврами, а еще двумя норковыми шубами, соболиным полушубком и кожаным пальто.

За президентом числится mercedes Vito 2010 года, а за его женой - Jaguar 2008.

Фабрики и заводы

Копірайт зображення president.gov.ua

Петр Порошенко является владельцем следующих компаний: "Prime assets capital", "Киевский завод экспериментальных конструкций", "Завод" Кузница на Рыбальском" и дом культуры, который относится к этому же заводу (осенью 2018 года президент продал его группе "ТАС" Сергея Тигипко), "Intercorn corn processing industry", страховая компания "Країна", спортивный комплекс "Монитор", "Международный Инвестиционный Банк", "Инвест Консалт", "Песковский завод стеклоизделий", "Интерстарч Украина".

Также за ним числится рядтелерадиокомпаний, "Севастопольский морской завод", компания Feruvita, зарегистрированная в Малаге, Centris Limited на Гибралтаре, Ri-System Limited на Кипре, Prime Asset Partners Limited на Виргинских островах, корпорация "Рошен", кондитерские компании в Венгрии, Литве, Польше, Грузии, Беларуси, Китае и России (Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"), ряд агропромышленных предприятий.

Почти все расходы президента были осуществлены в Украине - 800 тыс. грн ушло на коммунальные услуги, более 3 млн Петр Порошенко потратил на образование, 7 млн ​​- на транспортные услуги. Еще 95 тыс. грн - на представительские расходы делегации в Бельгии.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram