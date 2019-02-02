День сурка: какую весну прогнозирует харьковский "вещун" Тимка

Копірайт зображення Facebook/Karazin.University

Сурок-предсказатель Тимка III поведал, когда в Украину придет весна, а также назвал победителя финала известного сериала "Игра престолов". Все это произошло во время ежегодного празднования Дня сурка, который приходится на 2 февраля.

Погода в деревне Харьковской области, где живет сурок, все утро была прохладной. После того, как животное разбудили, оно неохотно выбралось из норки, но, увидев свою тень, быстро вернулось обратно.

Согласно правилам "прогноза", это означает, что на скорый приход весны рассчитывать не стоит.

"В марте ожидаются заморозки, а весеннее тепло придет только в апреле. Но если бы сурок не увидел своей тени и не возвратился в нору, стоило ожидать ранней весны", - заявил начальник биостанции Харьковского национального университета им. Каразина, профессор Виктор Токарский, цитирует "Укринформ".

Также животное предсказало, кто из персонажей займет трон в сериале "Игра престолов".

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption В этом году Тимка предсказал не только погоду, но и победителя "Игры престолов"

Как сообщает Укринформ, животное трижды выбрало Короля Севера Джона Сноу.

Сурок живет на биологической станции Харьковского университета имени Каразина в селе Гайдары Харьковской области.

Это уже третий сурок, на которого возложены функции "погодного вещуна". В этом году он сменил на этом посту своего отца Тимку II.

Кроме погоды, Тимка II в 2017 году также предсказал предоставление Украине безвизового режима с Европейским Союзом.

Напомним, День сурка в Украине отмечают с 2004 года.

Наибольшую известность этот день получил в США, где еще в XIX веке в Пенсильвании жил сурок-синоптик по кличке Фил. Считается, что эту традицию завезли в США немецкие эмигранты.

Суть ее заключается в наблюдении за поведением сурка.

Если он видит свою тень и лезет спать обратно в нору - значит будет еще несколько морозных недель. Но если день пасмурный, сурок не видит тени и не возвращается в нору - значит идет ранняя весна.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американский "коллега" Тимки, сурок Фил, предсказал раннюю весну в США

Традиция продолжается и поныне, а каждого нового сурка-прорицателя также называют Филом.

В этом году Фил не увидел собственной тени и предсказал раннюю весну в США.

Сурки - небольшие грызуны, живущие в норах и впадающие в спячку зимой. Большинство сурков очень социальны.

В зависимости от вида, длина тела животного составляет от 30 до 60 сантиметров, а вес - от 3 до 7 килограммов.

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