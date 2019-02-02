Украина заявила о российских "Искандерах-М" возле своих границ

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Россия разместила ракеты "Искандер-М" в 250 км от украинской границы. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

По данным украинской разведки, речь идет о ракетной бригаде с 12 пусковыми установками комплексов "Искандер-М" вблизи города Краснодар.

В январе американский телеканал Fox News уже сообщал о размещении Россией ракет "Искандер", которые могут нести ядерные боеголовки, неподалеку украинской границы. Американские журналисты ссылались тогда на спутниковые фото.

Информация о ракетах появилась на фоне новостей о том, что Россия и США приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), подписанный Москвой и Вашингтоном в 1987 году.

Этот договор запрещал все комплексы ядерных и неядерных ракет наземного базирования со средним (1000-5500 км) и меньшим (500-1000 км) радиусом действия. К 1991 году около 2700 ракет были уничтожены.

В последнее время Москва и Вашингтон обменивались взаимными обвинениями в нарушении ДРСМД.

Вашингтон утверждает, что Россия тайно разработала на базе ракеты 9М728 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" новую крылатую ракету - 9М729. Ее дальность, как считают в США, в нарушение договора существенно превышает 500 километров. По словам американцев, у них есть доказательства создания такой ракеты и ее испытаний.

Копірайт зображення Reuters Image caption Российская ракета 9M729 беспокоит Вашингтон и его европейских партнеров

В результате первыми из договора вышли США. Это произошло 1 февраля. "Они (Россия. - Ред.) нарушают его (договор. - Ред.) много лет. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие", - пояснил президент США Дональд Трамп причины выхода.

"Все (европейские) союзники согласны с США, поскольку Россия нарушала договор в течение нескольких лет. Она размещает все больше и больше новых ракет, способных нести ядерную боеголовку в Европе", - заявил в интервью ВВС генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Россия отвергает эти обвинения. В ответ она обвиняет США в том, что те фактически испытывают свои ракеты-нарушители ДРСМД, когда запускают мишени при тестировании систем ПРО. 2 февраля Россия заявила о выходе из договора.

Копірайт зображення ALEXEY NIKOLSKY/KREMLIN Image caption Путин заявил о зеркальных мерах

"Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил в субботу президент России Владимир Путин.

Подписанный в 1987 году между СССР И США договор - одно из самых важных соглашений, обеспечивавших в мире состояние "стратегической стабильности", практически гарантировавшее то, что ядерная война не начнется. Теперь это состояние под угрозой.

Вместе с тем министерство иностранных дел Китая призвало США вернуться к договору и решать разногласия с Россией в рамках диалога, а не угрозами. Американские официальные лица, между тем, указывают, что около 95% ракетного арсенала Китая нарушали бы требования ДРСМД, если бы Китай его подписал.

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