Интронизация Епифания: как это было и что это означает

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В соборе Святой Софии в Киеве в воскресенье, 3 февраля, во время божественной литургии прошла церемония интронизации Предстоятеля автокефальной поместной православной церкви Украины Епифания.

Церемония состоялась в 40-й день рождения митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Епифаний был избран предстоятелем Православной церкви Украины во время объединительного собора в Киеве 15 декабря.

6 января он получил томос об автокефалии православной церкви Украины из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко с супругой и другие политики.

Приехали также представители Константинополя, Афона и Украинской православной церкви в США и Канаде.

Среди других гостей церемонии - предстоятель УГКЦ патриарх Святослав, предстоятели Римско-католической церкви и протестантских церквей.

Филарет не посетил интронизацию из-за проблем со здоровьем. Он послал свое поздравление Епифанию.

Церемония вхождения на престол

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Саму церемонию интронизации провели представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил, бывший предстоятель УАПЦ митрополит Макарий и митрополит Винницкий Симеон (который ранее относился к УПЦ МП).

Под возгласы "Аксиос" (греч. "достоин") они по очереди возвели митрополита Епифания на специально изготовленный для него.

После этого Епифанию были преподнесены знаки предстоятельского сана: крест преподнес митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, панагию (небольшой образ Богоматери) преподнес митрополит Юрий (Калищук), который возглавляет Украинскую православную церковь в Канаде под омофором Вселенского патриархата, вторую панагию преподнес митрополит Антоний (Щербань) предстоятель Украинской православной церкви в США тоже под омофором Константинополя.

Право ношения второй панагии - привилегия предстоятелей поместных церквей.

После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.

Что такое интронизация?

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Интронизация - это вхождение на престол, официальное начало выполнения обязанностей предстоятеля. Она проходит в форме публичного богослужения, во время которого новоизбранного Предстоятеля возводят на кафедру.

"Интронизация - это вхождение на престол, официальное начало выполнения обязанностей. Это все согласно славянской традиции. Владыка Епифаний уже получил жезл от патриарха и действует митрополитом ПЦУ", - пояснил в беседе с BBC News Украина архиепископ Даниил Памфильский Украинской православной церкви в США, который был назначен экзархом Вселенского патриарха в Украине для подготовки автокефалии и создание поместной церкви.

Религиовед Людмила Филипович считает церемонию интронизации достаточно технической процедурой. Фактически это является актом признания и закрепления должности за Епифанием.

"Это окончательное признание за Епифанием его предстоятельства Православной церкви Украины. Это элемент международных отношений в рамках православных церквей", - пояснила эксперт.

Епифаний - дорога к трону

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Епифаний 6 января получил томос об автокефалии православной церкви Украины из рук Вселенского патриарха Варфоломея

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Сергей Думенко) был избран предстоятелем автокефальной поместной православной церкви в Украине на объединительном соборе 15 декабря.

6 января в Стамбуле во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея ему вручили томос об автокефалии украинской церкви.

Сравнительно молодой возраст митрополита Епифания компенсируется стремительной карьерой и пятью годами работы заместителем патриарха Филарета.

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