Рэпер Децл умер во время концертного тура

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Умер один из самых известных российских рэперов Кирилл Толмацкий (Децл). Об этом сообщил утром в воскресенье, 3 февраля, его отец и продюсер Александр Толмацкий.

"Кирилла больше нет", - написал он на своей странице в Facebook.

Как рассказал концертный директор Децла Павел Беленец агентству Интерфакс, после концерта в Ижевске в рэпера произошла остановка сердца.

Кириллу Толмацкий было 35 лет.

Децл стал звездой еще в подростковом возрасте - в 2000 году, когда ему было 17 лет, он выпустил альбом "Кто ты?", который разошелся тиражом более миллиона экземпляров.

До него исполнители рэпа на русском языке не имели широкой популярности.

Он также выступал в составе группы "Bad B Альянс".

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