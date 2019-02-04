Самое популярное яйцо Instagram раскрыло свою тайну: в чем суть?
Более 52 млн человек лайкнули снимок яйца в Instagram, сделав это фото самым популярным в истории соцсети.
Долгое время ни о владельцах аккаунта, ни о цели этого фото не было известно ничего.
Но в ночь на 4 февраля видео с яйцом появилось на стриминговой платформе Hulu. В ролике популярное яйцо растрескалось, после чего распалось на куски.
В то же время в кадре появилось послание, направленное людям с психологическими проблемами.
• Почему фото яйца стало самым популярным в истории Instagram
"Недавно я начало трескаться - "рассказало" яйцо пользователям, которые смотрели видео онлайн. - Давление социальных сетей добралось и до меня".
Сразу после этого яйцо приняло прежний вид, а на экране появился призыв обращаться за помощью в случае необходимости к крупнейшей американской ассоциации Mental Health America, которая помогает преодолеть эмоциональные проблемы и проводит исследования психологического здоровья.
"Если вы тоже страдаете, поговорите об этом с кем-то, - говорилось в сообщении. - Мы знаем, что делать".
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Соцсети бурно отреагировали на "раскрытие".
Пользователи писали, что полюбили яйцо, а сама идея привлечь внимание к психологическим проблемам таким образом "заслуживает аплодисменты".
Другие - наоборот - выражали разочарование по поводу того, что знаменитое яйцо оказалось "всего лишь рекламой медицинского центра".
В то же время, согласно расследованиям изданий BuzzFeed News и Mashable, автором страницы оказался сотрудник лондонского рекламного агентства The & Partnership Крис Годфри.
Откуда яйцо?
Фотографию яйца 4 января разместил аккаунт под названием @world_record_egg ("Яйцо мирового рекорда").
Под снимком говорилось: "Давайте установим новый мировой рекорд и получим самый популярный пост на Instagram. Побьем действующего рекордсмена Кайли Дженнер (18 млн)!"
С тех пор эту фотографию лайкнули более 52 млн раз, что сделало ее самой популярной в истории соцсети.
Впоследствии пользователь @world_record_egg начал размещать новые фото яйца с трещиной, которая увеличивалась от снимка к снимку.
К вечеру 2 февраля яйцо анонсировало, что готово раскрыть свою тайну, и призвало пользователей следить за стриминговой платформой hulu.
Какой рекорд побило яйцо?
13 января, через полторы недели после того, как фото яйца разместили в интернете, оно достигло цели, набрав более 18 млн лайков.
Предыдущий рекорд принадлежал телезвезде Кайли Дженнер, когда она объявила о рождении своей дочери Сторми.
Фотографию, на которой ребенок держит ее за палец, с февраля 2018 года лайкнули более 18 млн раз.