Самое популярное яйцо Instagram раскрыло свою тайну: в чем суть?

Копірайт зображення Anadolu Agency/Getty Images

Более 52 млн человек лайкнули снимок яйца в Instagram, сделав это фото самым популярным в истории соцсети.

Долгое время ни о владельцах аккаунта, ни о цели этого фото не было известно ничего.

Но в ночь на 4 февраля видео с яйцом появилось на стриминговой платформе Hulu. В ролике популярное яйцо растрескалось, после чего распалось на куски.

В то же время в кадре появилось послание, направленное людям с психологическими проблемами.

• Почему фото яйца стало самым популярным в истории Instagram

"Недавно я начало трескаться - "рассказало" яйцо пользователям, которые смотрели видео онлайн. - Давление социальных сетей добралось и до меня".

Сразу после этого яйцо приняло прежний вид, а на экране появился призыв обращаться за помощью в случае необходимости к крупнейшей американской ассоциации Mental Health America, которая помогает преодолеть эмоциональные проблемы и проводит исследования психологического здоровья.

"Если вы тоже страдаете, поговорите об этом с кем-то, - говорилось в сообщении. - Мы знаем, что делать".

Соцсети бурно отреагировали на "раскрытие".

Пользователи писали, что полюбили яйцо, а сама идея привлечь внимание к психологическим проблемам таким образом "заслуживает аплодисменты".

Другие - наоборот - выражали разочарование по поводу того, что знаменитое яйцо оказалось "всего лишь рекламой медицинского центра".

В то же время, согласно расследованиям изданий BuzzFeed News и Mashable, автором страницы оказался сотрудник лондонского рекламного агентства The & Partnership Крис Годфри.

Откуда яйцо?

Фотографию яйца 4 января разместил аккаунт под названием @world_record_egg ("Яйцо мирового рекорда").

Копірайт зображення @WORLD_RECORD_EGG / INSTAGRAM Image caption Яйцо, которое взорвало Instagram

Под снимком говорилось: "Давайте установим новый мировой рекорд и получим самый популярный пост на Instagram. Побьем действующего рекордсмена Кайли Дженнер (18 млн)!"

С тех пор эту фотографию лайкнули более 52 млн раз, что сделало ее самой популярной в истории соцсети.

Впоследствии пользователь @world_record_egg начал размещать новые фото яйца с трещиной, которая увеличивалась от снимка к снимку.

К вечеру 2 февраля яйцо анонсировало, что готово раскрыть свою тайну, и призвало пользователей следить за стриминговой платформой hulu.

Какой рекорд побило яйцо?

13 января, через полторы недели после того, как фото яйца разместили в интернете, оно достигло цели, набрав более 18 млн лайков.

Копірайт зображення @KYLIEJENNER / INSTAGRAM Image caption Предыдущий рекорд принадлежал фотографии Кайли Дженнер, набравшей более 18 млн лайков

Предыдущий рекорд принадлежал телезвезде Кайли Дженнер, когда она объявила о рождении своей дочери Сторми.

Фотографию, на которой ребенок держит ее за палец, с февраля 2018 года лайкнули более 18 млн раз.

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