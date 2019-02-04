Рейтинг кандидатов: Зеленский лидирует, Порошенко - третий

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Лидер предвыборной гонки в Украине - артист Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра "Социальный мониторинг", "Украинского института социальных исследований им. Яременко", компании "Инфо Сапиенс" и социологической группы "Рейтинг".

За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 19,2%, а за действующего президента Петра Порошенко - 14,8% тех, кто определился и будет участвовать в голосовании.

Другие кандидаты расположились в следующем порядке: представитель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко - 10,4%, лидер "Гражданской платформы" Анатолий Гриценко - 8,4%, лидер радикалов Олег Ляшко - 6,5%, лидер партии "Наши" Евгений Мураев - 3,4%, мэр Львова Андрей Садовый - 2,4%, депутат Александр Шевченко - 2,2%, представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул - 1,8%.

Опрос провели 19-30 января среди 10 тысяч респондентов из всех регионов, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составляет 1%.

Кого выбирает молодежь, пожилые люди, мужчины и женщины?

Согласно результатам опроса всех избирателей, Владимир Зеленский является лидером сразу в трех возрастных категориях. Среди молодежи в возрасте 18-29 лет за него готовы проголосовать 31%, тогда как за Юлию Тимошенко - 9%, а за Петра Порошенко - 7%.

Среди избирателей в возрасте 30-39 лет Зеленского поддерживают 22%, тогда как за второе место борются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко - у каждого из них по 10%.

В возрастной категории 40-49 лет Владимир Зеленский имеет поддержку 14% избирателей, у Юлии Тимошенко - 13% поддержки, у Петра Порошенко - 11%.

Среди украинцев в возрасте 50-59 лет лидирует Юлия Тимошенко с 15% голосов, на втором месте - Петр Порошенко с 11%, Владимир Зеленский - с 9%.

Среди пожилых людей в возрасте от 60 лет Юлия Тимошенко имеет 17% голосов, президент Порошенко и лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - по 11%, а лидер "Гражданской платформы" Анатолий Гриценко - 8%. А за Владимира Зеленского среди пожилых людей готовы проголосовать лишь 5%.

Image caption Владимир Зеленский лидирует по симпатиям молодежи, тогда как Юлия Тимошенко - среди избирателей старше 50 лет

Среди мужчин самым популярным кандидатом является Владимир Зеленский с 16% сторонников, а за второе место борются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко - у них по 11%.

У женщин же лидером симпатий является Юлия Тимошенко - 15%, Владимир Зеленский имеет 14% популярности, а Петр Порошенко - 9%.

Опросы по парламентским выборам

В опросе Центра "Социальный мониторинг", "Украинского института социальных исследований им. Яременко", компании "Инфо Сапиенс" и Социологической группы "Рейтинг" респондентов также спрашивали о симпатии на парламентских выборах осенью этого года.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился, за "Батькивщину" готовы проголосовать 21,2%, за партию Владимира Зеленского "Слуга народа" - 19%, "БПП Солидарность" - 13%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10 5%, "Гражданскую платформу" - 8,6%, "Радикальную партию" - 6,5%.

Близки к преодолению проходного барьера партии "Самопомощь" - 3,8%, "Наши" Евгения Мураева - 3,3%, "Оппозиционный блок" - 2,6%, "Свобода" - 2,5% и "УКРОП" - 2,4%.

Каковы результаты опроса социологической "тройки"

На прошлой неделе были опубликованы опросы о предвыборных настроениях украинцев от КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова, и опрос социологической группы "Рейтинг", в котором Владимир Зеленский занимает первое место, а Юлия Тимошенко - второе место и на 3,1% обходит Петра Порошенко.

Согласно данным опроса КМИС, СОЦИС и Центра Разумкова, проведенного с 16 по 29 января, из всех избирателей за Владимира Зеленского готовы были проголосовать 15,9%, за Петра Порошенко - 10,5%, за Юлию Тимошенко - 10,3%.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Владимир Зеленский лидирует уже в трех подряд опросах с января

Представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко может рассчитывать на 6,1%, лидер "Гражданской платформы" Анатолий Гриценко - на 5,2%, лидер радикалов Олег Ляшко - на 4,6%, лидер УКРОПа Александр Шевченко - на 2,4% , мэр Львова и лидер "Самопомощи" Андрей Садовый - 2,2%, лидер партии "Наши" Евгений Мураев - 1,7%, представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул - 1,6%.

Еще не определились, за кого голосовать, - 23,4% избирателей. 7,3% заявили, что не пойдут на выборы.

Среди избирателей, кто намерен голосовать и определился, первая тройка кандидатов выглядит так: Владимир Зеленский - 23%, Петр Порошенко - 16,4%, Юлия Тимошенко - 15,7%.

За ними кандидаты расположились в следующем порядке: Юрий Бойко - 9,3%, Анатолий Гриценко - 8,1%, Олег Ляшко - 6,7%, Александр Шевченко - 3,5%, Андрей Садовый - 3,4%, Евгений Мураев - 2,7%, Александр Вилкул - 2,4%.

В то же время на вопрос, кто победит на выборах, респонденты отвечают так: Петр Порошенко - 20,5%, Юлия Тимошенко - 19,9%, Владимир Зеленский - 10,8%.

Опрос провели среди 11 тысяч респондентов из всех регионов, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность составляет 0,9%.

Опрос "Рейтинга"

Ранее было опубликовано свежее исследование социологической группы "Рейтинг", которое также показало, что Владимир Зеленский имеет наибольшую поддержку среди кандидатов в президенты.

Опрос провели с 16 по 24 января во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка - 6 тысяч респондентов. Погрешность не превышает 1,3%, говорят авторы исследования.

На первой строчке в президентском рейтинге - Владимир Зеленский. В первом туре за него готовы проголосовать 19% избирателей. Второе и третье место - за Юлией Тимошенко (18,2% голосов) и Петром Порошенко (15,1%).

За ними следуют Юрий Бойко (10%), Анатолий Гриценко (8,5%) и Олег Ляшко (7,0%).

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