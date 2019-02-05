В Малайзии задержали россиян, которые размахивали своей 4-месячной дочкой

Копірайт зображення Facebook/zac.abdulcheah Image caption Полиция Малайзии обвиняет родителей четырехмесячной девочки в насилии над ребенком

В Малайзии задержали двух россиян, которые во время уличного выступления размахивали своей четырехмесячной дочерью и подбрасывали ее вверх.

Родителей допрашивают по делу о насилии в отношении ребенка, сообщила полиция агентству AFP.

Полиция обратилась к действиям после того, как видеозапись их выступления стала вирусной.

Родители, которым около тридцати лет, путешествуют по Юго-Восточной Азии как туристы.

90-секундное видео загружено на Facebook пользователем, который описал действия родителей ребенка как "безответственный акт, который может травмировать ребенка". Он призвал полицию арестовать их.

В ролике можно увидеть мужчину, который держит ребенка за ноги и размахивает им в разные стороны.

Он также несколько раз подбрасывал ребенка вверх, на мгновение отпуская.

Рядом с ним находилась группа европейцев, которые играли на музыкальных инструментах и ​​пели.

Сотрудники Facebook сообщили, что не удаляли видео, потому что "это может помочь в спасении ребенка, о котором идет речь".

Видео можно посмотреть в интернете, но с предупреждением, что оно "может обнаружить насилие над ребенком или подростком".

Копірайт зображення Facebook/zac.abdulcheah Image caption Прохожие были встревожены действиями родителей, но не вмешивались

Полиция задержала родителей во время еще одного "перформанса" в Куала-Лумпуре.

"Мы задержали их в понедельник для допроса по обвинению в насилии в отношении их четырехмесячной девочки", - сказал начальник полиции Куала-Лумпура Мазлан Лазим.

Он сообщил местным репортерам, что у ребенка нет травм.

Большинство комментаторов видео Facebook были шокированы тем, что родители используют своего ребенка для зарабатывания денег.

Один комментатор написал, что подобная "гимнастика для ребенка" легальна в России и не считается чрезвычайным происшествием.

Другие комментаторы возмущаются, что родители таким образом зарабатывают на путешествие по Юго-Восточной Азии.

В последнее время растет количество европейских путешественников в бедных азиатских странах, которые просят денег и другой поддержки для своего путешествия. Такие люди порой возмущают местное население.

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