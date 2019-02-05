Цвет мирового океана изменится к 2100 году. Как именно и почему?

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Глобальное потепление приведет к постепенному изменению цвета мирового океана. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Рост температуры повлияет на фитопланктон и морские микроорганизмы, взаимодействие которых с солнечным светом окрашивает воду в тот или иной цвет.

Постепенно таких микроорганизмов будет становиться все меньше, и уже к 2100 году около 50% мирового океана существенно изменит свой цвет.

Фитопланктон играет чрезвычайно важную роль в жизни океана.

Он не только ассимилирует солнечную радиацию в процессе фотосинтеза, но и выступает низшим звеном в пищевой цепи.

Фитопланктон также влияет на то, какой мы видим воду. Чем его больше - тем менее синей она нам кажется. В отдельных случаях она даже может окрашиваться в зеленый цвет.

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Большая часть океана, которая будет менять свой оттенок в течение следующих десятилетий, станет более синей.

Однако в отдельных участках, вблизи полюсов и экватор, она может окрашиваться в зеленый цвет. Это связано с тем, что некоторые виды фитопланктона хорошо отреагируют на рост температуры.

Сокращение количества фитопланктона из-за глобального потепления было спрогнозировано в предыдущих исследованиях. Цель новой работы, по словам ученых, - попытаться смоделировать, как это повлияет на цвет океана.

"Мы обнаружили, что цвет изменится - вероятно, не настолько, чтобы вы смогли заметить это собственными глазами, однако спутниковые сенсоры это зафиксируют", - говорит доктор Стефани Дуткевич из Массачусетского технологического университета, один из авторов исследования.

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"Этих изменений будет достаточно для того, чтобы повлиять на всю остальную часть пищевой цепи, которая зависит от фитопланктона. Изменение цвета будет одним из сигналов тревоги, который сообщит нам о том, как сильно мы изменили экологию мирового океана", - добавляет она.

Эти изменения, говорят авторы исследования, происходят уже сейчас - несмотря на то, что ранее их появления ожидали лишь во второй половине века.

В своих расчетах ученые предполагали, что к 2100 году глобальная средняя температура на Земле повысится на три градуса по Цельсию - это, по их словам, сейчас наиболее вероятный сценарий.

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