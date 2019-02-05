Ульяне Супрун запретили работать. Почему и что это значит?

Окружной административный суд города Киева запретил и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун работать в должности. Соответствующее решение суд принял в рамках рассмотрения иска Игоря Мосийчука.

Таким образом, суд частично удовлетворил заявление народного депутата.

Текст постановления на своей странице в Facebook выложил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

В тексте постановления говорится, что Ульяне Супрун запрещают "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".

Решение суда, по закону, вступает в силу сегодня и будет действовать до 5 февраля 2022 года.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что о решении узнали из сообщений СМИ и сейчас работают с юристами.

Сначала решение Окружного административного суда в Минздраве назвали "беспрецедентно безответственным и сделанным на скорую руку", а также "парализующим работу правительства Украины и Министерства здравоохранения", однако впоследствии убрали этот текст с сайта Министерства.

Мосийчук против Супрун?

Депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук подал два иска в суд на Ульяну Супрун в январе.

В частности, он обвинил и.о. министра здравоохранения в том, что она не компетентна для того, чтобы занимать должность.

Этот иск Супрун назвала "очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения. Очень опасной атакой на все изменения, которые наша команда воплотила в последнее время".

Судебное заседание Окружного административного суда города Киева назначено на 15 февраля.

Что говорят юристы?

Как пояснил в комментарии BBC News Украина старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко, Окружной административный суд Киева действительно имеет право обеспечить иск Игоря Мосийчука и остановить полномочия и.о. министра здравоохранения.

Постановление является обязательным к исполнению с момента его обнародования, то есть, с сегодняшнего дня.

"Постановление будет действовать до момента его отмены, а такое может произойти в двух случаях: если сам окружной суд определит, что в нем больше нет необходимости, либо в случае апелляционной жалобы, которую может подать Ульяна Супрун", - пояснил Роман Марченко.

Невыполнение решения суда влечет за собой уголовную ответственность.

В случае, если Супрун подпишет распорядительный акт на должности руководителя министерства, против нее могут возбудить уголовное производство по статье о неисполнении судебного решения.

Решение суда прокомментировал заместитель Министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Есть судебные решения, несправедливость и предвзятость которых очевидна любому человеку. Такие решения общество не воспримет, даже если их можно обосновать формальной юридической нормой", - написал Петухов.

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