Медведчук и дело ГПУ. У политика говорят о "ничтожной клевете"

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Генеральная прокуратура Украины открыла производство в отношении Виктора Медведчука по статьям о сепаратизме и госизмене.

Речь идет о статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Ларисы Сарган, дело открыли после того, как 4 февраля депутат Андрей Тетерук направил обращение в ГПУ.

На сайте "Украинского выбора" появилось заявление партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателем политсовета которой является Виктор Медведчук.

В заявлении говорится, что производство является ответом на план урегулирования кризиса в Украине, который представил 29 января Медведчук, а заявление Андрея Тетерука называют "предсказуемой и юридически ничтожной клеветой".

"Власть готова пойти на любые действия, направленные на преследование "Оппозиционной платформы - За жизнь", чей кандидат является главным идеологическим конкурентом власти на президентских выборах", - говорится в заявлении.

В партии обещают, что "юридической ответ Виктора Медведчука, который несомненно будет иметь место, продемонстрирует полную несостоятельность и "Народного фронта", и Тетерука".

Суть обращения

Андрей Тетерук утверждает, что Виктор Медведчук на съезде 29 января 2019 года сделал громкое заявление о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

Он указывает, что в этих действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса. Первая - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которая предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет. Вторая - статья о госизмене, предусматривающая лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

"Конституцией Украины законодательно закреплено территориальное устройство Украины (ст.133), предусматривающее Донецкую и Луганскую области как административно-территориальные единицы в составе государства", - говорится в обращении.

По мнению Тетерука, это призывы к изменению границ территории Украины и одновременно помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

"Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины по подследственности", - добавила Сарган.

Украинские политики часто озвучивают обвинения в адрес Виктора Медведчука. Некоторые депутаты требовали возбудить против него дело через суд, другие требовали расследования от правоохранительных органов с трибуны парламента.

В 2016 году Печерский райсуд обязал Генпрокуратуру открыть уголовное производство для "расследования причастности Медведчука к сепаратизму, государственной измене и финансированию терроризма". Неоднократно группы депутатов отправляли подобные обращения в ГПУ и СБУ, однако реакции на это не было.

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