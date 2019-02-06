UFW: кожа, клетка и другие тренды осени 2019
В Киеве завершилась Украинская неделя моды, которая открывает мировой фэшн-марафон. С 1 по 5 февраля свои коллекции показали 50 брендов, организовав 40 показов и 10 презентаций. Дизайнеры вдохновлялись брутальными 90-ми, стилем принцессы Дианы и традиционными гуцульскими костюмами.
Мы выделили шесть модных трендов, которые будут популярны ближайшей осенью и зимой.
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Клетка
Клетчатые принты станут основным трендом осени. Мелкая или крупная клетка - не важно, главное, чтобы была нейтральных цветов - от бежевого до темно-синего.
Бренды Poustovit, Flow The Label и Przhonskaya делают ставку на принтованные тренчи, пальто и платья.
Кожа
Дизайнеры не перестают использовать в своих коллекциях кожу - как натуральную, так и искусственную. Для осенне-зимнего сезона этот материал оказался очень уместен. Лакированная или матовая кожа - выбирать вам, но прежде всего стоит обратить внимание на платья из этого материала.
Модели свободного кроя у Poustovit, а варианты в стилистике 90-х - марки Sanna One.
Неоновые цвета
Осень-2019 не будет полностью серой и нейтральной. Украинские дизайнеры добавили в коллекцию неоновые цвета. Они могут быть основой образа, например, платья бренда A/Raise или одним ярким элементом - как дутые жилетки Yana Chervinska.
Костюмы в мужском стиле
Жакеты с объемными плечами, широкие брюки с высокой талией, рубашки свободного кроя - если планируете покупку брючного костюма, выбирайте модель в стиле power dressing.
Дизайнеры брендов Flow The Label, Dafna May и A. M. G. уверены, что в них женщины выглядят не менее женственно.
Пайетки
Добавить блеска своему гардеробу отечественные дизайнеры предлагают с помощью пайеток и различных кристаллов. Самые смелые могут выбрать платья сплошь усеянные пайетками от Dafna May и Jean Gritsfeld или же остановить свой выбор на вещах, которые лишь частично декорированы.
Вышивка
Традиционная для Украины вышивка - способ сделать образ более изысканным. В этом сезоне шитье гладью использовали бренды Lake Studio и Artemklimchuk, а молодой бренд Arutiunova украсил пальто, платья и блузы вышивкой бисером.
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