Поиски Эмилиано Сала: из-под обломков самолета достали тело
Команда, занимающаяся поиском тел футболиста Эмилиано Сала и пилота Дэвида Ибботсона, извлекла тело из-под обломков самолета на морском дне.
В отделе расследования авиационных аварий (AAIB) сообщили, что специалисты проводили спецоперацию в "сложных условиях".
Ее проводили "самым достойным способом, который только возможен", а семьи погибших постоянно держат в курсе дела, говорится в сообщении.
Обломки самолета, пропавшего две недели назад над Ла-Маншем, нашли вблизи Гернси.
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Piper Malibu N264DB был на пути из Франции в Кардифф. На нем 28-летний аргентинский нападающий возвращался в Великобританию после короткого путешествия в свой бывший клуб в Нанте. Туда он отправился через два дня после того, как стало известно о трансфере футболиста в клуб "Кардифф Сити", который обошелся в 15 млн фунтов.
59-летний Дэвид Ибботсон из Северного Линкольншира находился за штурвалом, когда рейс потерял связь с диспетчерами воздушного движения 21 января.
Официальную операцию поиска отменили 24 января - после того, как капитан порта Гернси сказал, что шансы на то, что кто-то из пассажиров смог выжить, "чрезвычайно малы".
Однако обломки удалось найти во время частной поисковой операции, которую возглавил морской ученый и океанограф Дэвид Мернс. Он позвонил в отдел расследования авиационных аварий после использования гидролокатора и погружного устройства с камерами, чтобы подтвердить, что обнаружил самолет.
AAIB использовал дистанционно управляемое подводное транспортное средство (ROV), чтобы помочь достать одно тело, которое ранее нашли среди обломков.
В отделе также рассказали, что попытки поднять самолет с морского дна не были успешными, поэтому от них отказались из-за плохих погодных условий.
"Прогноз погоды на последующие дни плохой, поэтому мы приняли непростое решение завершить операцию", - говорится в заявлении.
Тем не менее, AAIB сообщили, что видеоматериалы, которые успел снять подводный прибор, обеспечили расследование "ценными доказательствами".
Тело переправили на остров Портленд и передали специалистам. Чье именно это тело - пока не известно.
Между тем, стало известно, что бывший футбольный клуб Сала "Нант" (Франция) требует от валлийского "Кардифф Сити" выплатить им 15 млн фунтов стерлингов за пропавшего над Ла-Маншем футболиста.
28-летний Сала стал рекордным приобретением "Кардифф Сити", однако не успел сыграть за эту команду ни одного матча.
Кардифф должен был "сжечь" сумму в течение трех лет, однако отложил первый взнос из-за того, что был недоволен документацией.