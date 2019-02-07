Поиски Эмилиано Сала: из-под обломков самолета достали тело

Копірайт зображення Getty Images/David Ibbotson Image caption Эмилиано Сала (слева) находился на борту самолета, которым управлял пилот Дэвид Ибботсон

Команда, занимающаяся поиском тел футболиста Эмилиано Сала и пилота Дэвида Ибботсона, извлекла тело из-под обломков самолета на морском дне.

В отделе расследования авиационных аварий (AAIB) сообщили, что специалисты проводили спецоперацию в "сложных условиях".

Ее проводили "самым достойным способом, который только возможен", а семьи погибших постоянно держат в курсе дела, говорится в сообщении.

Обломки самолета, пропавшего две недели назад над Ла-Маншем, нашли вблизи Гернси.

Piper Malibu N264DB был на пути из Франции в Кардифф. На нем 28-летний аргентинский нападающий возвращался в Великобританию после короткого путешествия в свой бывший клуб в Нанте. Туда он отправился через два дня после того, как стало известно о трансфере футболиста в клуб "Кардифф Сити", который обошелся в 15 млн фунтов.

59-летний Дэвид Ибботсон из Северного Линкольншира находился за штурвалом, когда рейс потерял связь с диспетчерами воздушного движения 21 января.

Официальную операцию поиска отменили 24 января - после того, как капитан порта Гернси сказал, что шансы на то, что кто-то из пассажиров смог выжить, "чрезвычайно малы".

Копірайт зображення PA Image caption Болельщики "Кардифф Сити" оставили целое море цветов у городского стадиона в знак памяти об Эмилиано Сала

Однако обломки удалось найти во время частной поисковой операции, которую возглавил морской ученый и океанограф Дэвид Мернс. Он позвонил в отдел расследования авиационных аварий после использования гидролокатора и погружного устройства с камерами, чтобы подтвердить, что обнаружил самолет.

AAIB использовал дистанционно управляемое подводное транспортное средство (ROV), чтобы помочь достать одно тело, которое ранее нашли среди обломков.

В отделе также рассказали, что попытки поднять самолет с морского дна не были успешными, поэтому от них отказались из-за плохих погодных условий.

"Прогноз погоды на последующие дни плохой, поэтому мы приняли непростое решение завершить операцию", - говорится в заявлении.

Тем не менее, AAIB сообщили, что видеоматериалы, которые успел снять подводный прибор, обеспечили расследование "ценными доказательствами".

Копірайт зображення AFP Image caption Поклонники в Нанте также отдали дань памяти футболиста

Тело переправили на остров Портленд и передали специалистам. Чье именно это тело - пока не известно.

Между тем, стало известно, что бывший футбольный клуб Сала "Нант" (Франция) требует от валлийского "Кардифф Сити" выплатить им 15 млн фунтов стерлингов за пропавшего над Ла-Маншем футболиста.

28-летний Сала стал рекордным приобретением "Кардифф Сити", однако не успел сыграть за эту команду ни одного матча.

Кардифф должен был "сжечь" сумму в течение трех лет, однако отложил первый взнос из-за того, что был недоволен документацией.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram