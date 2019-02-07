Выборы-2019: Рада запретила российских наблюдателей

Копірайт зображення UNIAN Image caption Запрет ранее поддержал президент Порошенко

Верховная Рада приняла изменения в законодательство, запрещающие гражданам России быть официальными или международными наблюдателями на украинских выборах.

За это решение в четверг проголосовали 237 депутатов.

Закон вступит в силу после подписи спикера парламента и президента.

Документ устанавливает, что официальным наблюдателем на выборах президента, народных депутатов и местных не могут быть граждане государства, признанного Верховной Радой оккупантом.

Также не могут быть наблюдателями люди, предложения относительно которых внесены государством-оккупантом или агрессором. Такой страной является Россия.

МИД Украины указывает, что Россия будет добиваться допуска наблюдателей на президентские выборы, поскольку получила приглашение от ОБСЕ.

Ведомство уже заявило, что не будет регистрировать официальных наблюдателей на президентских выборах от России и уже направило такое сообщение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ.

Ранее Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сказал, что представители России могут быть наблюдателями на выборах в Украине.

"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. Иначе это позволит людям поставить под сомнение выборы. Ок, если российские наблюдатели будут частью этого, но под эгидой ОБСЕ", - написал Волкер в Twitter.

Ранее за запрет наблюдателей от России высказывался президент Порошенко.

Председатель профильного комитета парламента Анна Гопко перед принятием данного решения заявила, что наблюдатели от России могут быть провокаторами или приехать с целью дестабилизации.

Она добавила, что МИД уже прокоммуницировало с БДИПЧ и пояснило международной общности, что отказ от регистрации владельцев российских паспортов соответствует положениям документов ОБСЕ о необходимости соблюдения национальных законов при наблюдении за выборами.

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