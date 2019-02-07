Почему растет гривна и сколько это будет продолжаться

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Уже несколько дней позиции гривны укрепляются.

Накануне курс Национального банка был 27,21 грн за 1 доллар США и 31,08 грн за 1 евро. А 7 февраля курс по отношению к доллару усилился на 25 копеек - до 26,96 грн за доллар США, а относительно евро на 36 копеек - до 30,72 грн за евро.

Сколько продлится усиление гривны, а также есть ли здесь фактор выборов? Отвечают украинские экономисты и финансисты.

Монетарная политика

Председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский в комментарии BBC News Украина сказал, что ключевыми факторами роста национальной валюты стала монетарная и макроэкономическая политика правительства и Нацбанка.

"Украина медленно, но неуклонно накапливает золотовалютные резервы, это дает возможность стабилизировать национальную валюту. Второе - мы сейчас наблюдаем приток валюты от МВФ и других организаций. И наконец, ситуация в украинской экономике улучшается уже 12-13 кварталов, что способствует усилению национальной валюты, являющейся частью национальной экономики", - объясняет ученый.

"Нынешняя ситуация показывает, что взвешенную макроэкономическую и монетарную политику в этой стране можно проводить", - добавляет он.

В то же время Бураковский отмечает, что трудно давать прогнозы относительно продолжительности тенденции из-за того, что украинский валютный рынок - небольшой по объему по сравнению с рынками развитых стран.

"Действия ограниченного количества участников рынка могут сильно всколыхнуть ситуацию", - считает ученый.

Определенное влияние на состояние украинской экономики и курс валюты в будущем, по его мнению, могут иметь торговые войны США с Китаем.

"Если мировая экономика проседает в силу каких-то причин, например, торговых войн США и Китая, понятно, что это отражается на всех странах, и в этом смысле мы зависим от политики этих стран, но с другой стороны это влияние не стоит переоценивать, учитывая проблемы, которые уже есть в Украине", - объясняет он.

Выборы

Александр Крамаренко, главный редактор журнала "Деньги", объясняет рост национальной валюты тремя факторами.

"Во-первых, есть большие объемы аграрного экспорта и сейчас возвращается валютная выручка в Украину. Второе - это покупка нерезидентами облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), они вводят в Украину валюту, чтобы купить за гривну эти ценные бумаги. Увеличивается предложение валюты на рынке. И третье - феномен, связанный с выборами - кандидаты и их штабы вводят в страну теми или иными путями ресурсы, которые были накоплены за рубежом, чтобы финансировать избирательные кампании, и делается это теневым путем", - сказал он в комментарии BBC News Украина.

По мнению Крамаренко, рост гривны может продолжаться до апреля-мая.

"В конце апреля должен быть отток средств нерезидентов, заводили валюту для покупки ОВГЗ, иссякнет потенциал поступлений от аграрного экспорта", - отмечает он.

Посевная, ОВГЗ, сезонность

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что укрепление гривны обусловлено только экономическими факторами. Ключевую роль играет подготовка аграриев к посевной и покупка иностранцами украинских ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа).

"Гривна - валюта сезонная. А сезонность такова, что до конца года, к январю-декабрю, гривна падает. Много денег в системе потому, что правительство много тратит именно в этот период. После наступает пора сезонного укрепления. И к традиционному началу весны , когда аграрии получали свои сумки с кэшевыми долларами и шли готовиться к посевной, добавился фактор захода иностранцев на наш рынок. Высокие ставки по ОВГЗ сами по себе выглядят привлекательными", - объясняет Фурса.

Он напоминает, что иностранные инвесторы покупают ОВГЗ на сотни миллионов долларов именно в конце января и в начале февраля уже два года подряд.

"Можно искать кошку в черной комнате, говорить о мифических миллиардах на выборы или будущей монетизации субсидии (как это влияет - вообще представить трудно), но факт остается фактом. Работают стандартные экономические законы", - говорит финансист.

Сергей Фурса прогнозирует, что укрепление гривны продлится до мая-июня, если не будет "форс-мажоров" из-за результатов выборов или экономической ситуации в мире. А уже летом начнется ее ослабление.

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