Обманутые студенты-иностранцы в Кропивницком: "С нас снова требуют деньги"

7 февраля под стенами Донецкого медуниверситета, международный факультет которого находится в Кропивницком, собралось около сотни студентов. Они заявляют, что их заставляют повторно заплатить за обучение. Если они этого не сделают, их угрожают отчислить в течение 10 дней.

Впервые о скандале в Кропивницком заговорили еще в ноябре. Тогда иностранные студенты выступили с требованиями улучшить условия обучения, ведь, по их словам, они не имели ни англоязычных учебников, ни необходимого оборудования.

Однако, когда в город прибыл проректор, оказалось, что и это еще не все: выяснилось, что иностранцы стали жертвами мошенничества.

В вузе говорят, что фирма-рекрутер, через которую студенты оплачивали учебу, не передала университету часть денег. В свою очередь ООО "Украинские образовательные услуги", которой и платили студенты, заявляла, что оплата произведена. Студенты же уверяют, что хотели перечислить деньги непосредственно на счета университета, но им отказали.

СБУ начало следствие. В январе были произведены обыски как в Мариуполе, где расположен ректорат вуза, так и в Кропивницком. Правоохранители изъяли документы по задолженности иностранных студентов и договора на обучение. Однако иностранцев успокоили - доплачивать им не придется.

На днях, по словам студентов, декан сообщила им, что необходимо вновь заключить договор и оплатить обучение за второй семестр. Студентам объясняют, что университет получил от рекрутера деньги только за первый семестр.

"Я заплатил 5 тысяч долларов в августе в этом помещении. В кабинете №137, в университете. Но нам сказали, что это все фейк. И чтобы учиться дальше, я еще должен университету 2500 тысячи долларов. Когда я показываю счета, мне говорят позвонить нашим контактером и уточнить у них. Но там не берут трубку", - говорит третьекурсник из Пакистана.

Студенты говорят, что вышли на протест с плакатами "Украина, мы тебе доверяли", чтобы о ситуации узнали в Министерстве образования и высших государственных инстанциях.

Иностранцы опасаются, что если они не заплатят, то не смогут сдать КРОК-1 - квалификационный экзамен медиков, который позволит подтвердить знания и продолжить обучение.

Надо, третьекурсница из Египта отмечает: несмотря на то, что студенты вышли на акцию из-за вопроса оплаты, ситуация не улучшилась, в том числе и с обучением.

"На самом деле, конечно, нас волнует оплата, но, если этот университет закроют, большой беды не будет, потому что здесь фактически и обучения нет", - говорит студентка.

Некоторые студенты уже связались с посольствами своих стран. Там их успокоили и сообщили, что рассмотрят ситуацию и предоставят инструкции относительно дальнейших действий.

В вузе ситуацию комментируют кратко.

"Университет работает в обычном режиме. Идут плановые мероприятия по упорядочению взаимоотношений со студентами в соответствии с законодательством Украины. Все остальное - провокации и слухи", - официально сообщают в пресс-службе.

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