Копірайт зображення Мосфильм Image caption Сергей Юрский в роли "великого комбинатора" Остапа Бендера, 1968

Умер российский актер Сергей Юрский. Ему было 83 года.

О смерти артиста в пятницу утром сообщила пресс-служба театра им. Моссовета, в котором он работал с 1978 года. А дочь написала, что он "долго болел".

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Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году.

Он окончил Ленинградский театральный институт им. Островского, играл в Большом драматическом театре им. Горького.

В 1978 году Юрский переехал в Москву и стал актером театра им. Моссовета, где проработал всю жизнь.

Среди его ролей в театре были Чацкий, Тузенбах, Эзоп.

Копірайт зображення Укринформ

В 1974 году Юрский дебютировал как режиссер, поставив спектакль "Мольер" по Булгакову.

Он снялся более чем в 80 фильмах и телесериалах. Одной из лучших его ролей был Остап Бендер в "Золотом теленке" по произведению Ильфа и Петрова. Это был первый экранный образ "великого комбинатора", коронной фразой которого стало: "Это не Рио-де-Жанейро".

Также сыграл в фильмах "Республика ШКИД", "Любовь и голуби", "Место встречи изменить нельзя".

Он озвучивал мультфильмы и работал как артист дубляжа.

Гражданская позиция

Сергей Юрский неоднократно высказывал свою позицию по общественно-политическим вопросам.

В 2001 году он подписал письмо в защиту телеканала НТВ.

Призывал остановить войну в Чечне, прекратить преследование функционеров "ЮКОСа", режиссера Кирилла Серебренникова, участников Pussy Riot.

А в 2014 году актер осудил вмешательство России в дела Украины.

"Это ужасная невежливость, это ужасное нарушение не только правил приличия, но и того, что создает определенный баланс в мире", - так описывал Сергей Юрский свое отношение к действиям России в отношении Украины в интервью российскому изданию "Зеленоград" в марте 2014 года .

"Это другая нация - дружественная, исторически связанная с Россией, но другая. Сейчас Украина - это другая страна", - акцентировал Сергей Юрский.

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