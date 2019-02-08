Поиски Эмилиано Сала: тело пропавшего футболиста опознали

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Тело, найденное среди обломков самолета, пропавшего с радаров около двух недель назад, опознали. Это футболист Эмилиано Сало.

Сала вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном находился на борту самолета, который в конце января вылетел из Франции в Великобританию. Во время полета связь с воздушным судном была потеряна.

В среду из-под обломков самолета на дне моря извлекли тело, которое на следующий день идентифицировали.

"Тело, доставленное в порт Портленд сегодня, 7 февраля, было идентифицировано королевским коронером графства Дорсет", - говорится в заявлении Отдела расследования авиационных аварий.

"Семьям Эмилиано Сала и Дэвида Ибботсона уже сообщили последние новости. Близким погибших будут помогать офицеры - специалисты по общению с родственниками пострадавших".

Исчезновение Эмилиано Сала

Самолет, на борту которого находился 28-летний аргентинский футболист Эмилиано Сала, исчез с радаров еще 21 января.

Официальную операцию поиска отменили 24 января - после того, как капитан порта Гернси сказал, что шансы на то, что кто-то из пассажиров смог выжить, "чрезвычайно малы".

Копірайт зображення AAIB Image caption Обломки самолета, на котором летел футболист

Впоследствии пропавших искали уже в рамках частной поисковой операции, которую возглавил океанограф и морской ученый Дэвид Мернс - ему в конце концов и удалось найти обломки самолета на приблизительной глубине около 63 метров после "нескольких часов" поисков на морском дне.

Незадолго до исчезновения Эмилиано Сала футбольные клубы "Нант" (Франция) и "Кардифф Сити" (Великобритания) договорились о его трансфере.

Сообщалось, что "Кардифф" согласился заплатить за Сала 15 млн фунтов стерлингов - рекордную сумму в истории клуба. Однако ни одного матча за новую команду аргентинский футболист сыграть так и не успел.

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Несколько дней назад в руководстве "Нанта" заявили, что пока не получили всех обещанных денег за трансфер и пригрозили судебным иском в случае, если в ближайшее время им не выплатят сумму, прописанную в соглашении.

В "Кардиффе" выразили удивление поспешностью требований французского клуба - учитывая то, что обстоятельства исчезновения игрока на тот момент были не до конца выяснены.

Там сообщили, что не отказываются от своих финансовых обязательств, но заниматься ими будут только после того, как станут известны все факты исчезновения Сала.

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