Ученые развеяли миф, что пиво после вина вызывает похмелье, а наоборот - нет

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Ученые развеяли популярный миф о том, что вино лучше пить после пива - в противном случае последует сильное похмелье. На самом деле, говорят исследователи, похмелье возникнет в любом случае.

Результаты эксперимента, проведенного немецкими учеными, показали, что последовательность, в которой люди пьют алкогольные напитки, не имеет никакого значения для похмелья.

Более того, силу похмелья невозможно спрогнозировать ни по возрасту, ни по массе тела, ни по предыдущему опыту употребления алкоголя.

"Единственный способ узнать, насколько сильным будет ваше похмелье - понять, насколько вы опьянели и будет ли вас тошнить", - говорит доктор Йоран Кёхлинг.

Исследователи разделили 90 волонтеров в возрасте от 19 до 40 лет на три группы.

Первой давали выпить сначала две с половиной пинты пива (это чуть меньше полутора литров), а затем - четыре бокала вина.

Вторая группа добровольцев наоборот сначала пила вино, а потом пиво. Участники отдельной контрольной группы пили только один алкогольный напиток.

Копірайт зображення Getty Images

За добровольцами постоянно наблюдали: медики контролировали их состояние здоровья даже во сне.

На вторую неделю эксперимента группы поменяли местами, а контрольную перевели на альтернативный напиток.

Добровольцам давали анкеты, в которых они самостоятельно могли оценить степень своего похмелья.

В результате было установлено, что последовательность, с которой человек смешивает вино с пивом, никоим образом не влияет на силу похмелья.

Если вы сами чувствуете, что вы сильно опьянели и при этом вас тошнит, то скорее всего похмелье будет сильным. И это - единственный способ спрогнозировать, что ждет вас на следующий день после выпивки, говорят ученые.

Результаты исследования обнародованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

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