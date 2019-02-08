Ученые развеяли миф, что пиво после вина вызывает похмелье, а наоборот - нет
Ученые развеяли популярный миф о том, что вино лучше пить после пива - в противном случае последует сильное похмелье. На самом деле, говорят исследователи, похмелье возникнет в любом случае.
Результаты эксперимента, проведенного немецкими учеными, показали, что последовательность, в которой люди пьют алкогольные напитки, не имеет никакого значения для похмелья.
Более того, силу похмелья невозможно спрогнозировать ни по возрасту, ни по массе тела, ни по предыдущему опыту употребления алкоголя.
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"Единственный способ узнать, насколько сильным будет ваше похмелье - понять, насколько вы опьянели и будет ли вас тошнить", - говорит доктор Йоран Кёхлинг.
Исследователи разделили 90 волонтеров в возрасте от 19 до 40 лет на три группы.
Первой давали выпить сначала две с половиной пинты пива (это чуть меньше полутора литров), а затем - четыре бокала вина.
Вторая группа добровольцев наоборот сначала пила вино, а потом пиво. Участники отдельной контрольной группы пили только один алкогольный напиток.
За добровольцами постоянно наблюдали: медики контролировали их состояние здоровья даже во сне.
На вторую неделю эксперимента группы поменяли местами, а контрольную перевели на альтернативный напиток.
Добровольцам давали анкеты, в которых они самостоятельно могли оценить степень своего похмелья.
В результате было установлено, что последовательность, с которой человек смешивает вино с пивом, никоим образом не влияет на силу похмелья.
Если вы сами чувствуете, что вы сильно опьянели и при этом вас тошнит, то скорее всего похмелье будет сильным. И это - единственный способ спрогнозировать, что ждет вас на следующий день после выпивки, говорят ученые.
Результаты исследования обнародованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.