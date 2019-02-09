Почему украинцев массово разворачивают на российской границе

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Российские пограничники массово отказывают гражданам Украины во въезде, причины при этом не объясняют.

В Государственной пограничной службе Украины говорят, что за последние три дня россияне не пустили на свою территорию более ста украинцев. Речь преимущественно идет о пунктах пропуска в Харьковской области.

"В течение последних трех дней к сотрудникам пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители Пограничной службы ФСБ РФ", - рассказал представитель украинского пограничного ведомства Олег Слободян.

По данным пограничников, российская сторона не объясняет причины отказа, или ссылается на некие "мифические указы" о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя.

При этом российские пограничники "осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию".

В комментарии BBC News Украина Олег Слободян сообщил, что пограничное ведомство уже направило письменный запрос в ФСБ РФ с просьбой дать разъяснение. "Они ответили, что все нормально, работа продолжается в штатном режиме. То есть фактически все отрицали", - добавил он.

В связи с этой ситуацией пограничники призывают граждан Украины учесть эту информацию и воздержаться от поездок в Россию. "Поскольку кроме безосновательных возвратов не исключено влияние на украинских граждан российскими спецслужбами", - добавили пограничники.

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