BAFTA: лучшие фильмы года по версии Британской киноакадемии
Британская академия кино и телевизионных искусств объявила победителей ежегодной премии BAFTA.
Наибольшее количество наград в этом году получил фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Фаворитка". Ленту признали лучшей сразу в семи номинациях.
Оливия Колмен за свою роль в "Фаворитке" получила премию в категории "Лучшая актриса", Рейчел Вайс - в категории "Лучшая женская роль второго плана", а саму ленту признали "Лучшим британским фильмом года".
"Фаворитка" также одержала победу в номинации "Лучший оригинальный сценарий".
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А вот премию BAFTA в категории "Лучший фильм" получила лента Альфонсо Куарона "Рим" ( "Рома"). При этом самого Куарона признали лучшим режиссером. Фильм также отметили за операторскую работу.
Ежегодная церемония награждения победителей в воскресенье прошла в лондонском Альберт-холле.
Премию BAFTA часто называют индикатором будущего голосования Американской киноакадемии, которая определяет победителей "Оскара".
Вот как выглядит список победителей и номинантов BAFTA в ключевых номинациях.
"Самый лучший фильм"
- Победитель: "Рим" ("Рома")
- "Черный куклуксклановец"
- "Фаворитка"
- "Зеленая книга"
- "Рождение звезды"
"Лучший британский фильм"
- Победитель: "Фаворитка"
- "Тебя никогда здесь не было"
- "Богемская рапсодия"
- "Маккуин"
- "Стэн и Олли"
- "Зверь"
"Лучший режиссер"
- Победитель: Альфонсо Куарон ("Рим" ("Рома")
- Спайк Ли ("Черный куклуксклановец")
- Павел Павликовски ("Холодная война")
- Йоргос Лантимоса ("Фаворитка")
- Брэдли Купер ("Рождение звезды")
"Лучший актер"
- Победитель: Рами Малек ("Богемская рапсодия")
- Брэдли Купер ("Рождение звезды")
- Кристиан Бейл ("Власть")
- Куган ("Стэн и Олли")
- Вигго Мортенсен ("Зеленая книга")
"Лучшая актриса"
- Оливия Колман ("Фаворитка")
- Гленн Клоуз ("Дружина")
- Леди Гага ("Рождение звезды")
- Мелисса Маккарти ( "Сможете ли вы меня простить?")
- Виола Дэвис ("Дружина")
"Лучший оригинальный сценарий"
- Победитель: "Фаворитка"
- "Холодная война"
- "Зеленая книга"
- "Рим" ("Рома")
- "Власть"
"Лучший неанглоязычный фильм"
- Победитель: "Рим" ( Рома")
- "Капернаум"
- "Холодная война"
- "Догмен"
- "Лавочные воришки"