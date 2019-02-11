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Британская академия кино и телевизионных искусств объявила победителей ежегодной премии BAFTA.

Наибольшее количество наград в этом году получил фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Фаворитка". Ленту признали лучшей сразу в семи номинациях.

Оливия Колмен за свою роль в "Фаворитке" получила премию в категории "Лучшая актриса", Рейчел Вайс - в категории "Лучшая женская роль второго плана", а саму ленту признали "Лучшим британским фильмом года".

"Фаворитка" также одержала победу в номинации "Лучший оригинальный сценарий".

А вот премию BAFTA в категории "Лучший фильм" получила лента Альфонсо Куарона "Рим" ( "Рома"). При этом самого Куарона признали лучшим режиссером. Фильм также отметили за операторскую работу.

Ежегодная церемония награждения победителей в воскресенье прошла в лондонском Альберт-холле.

Премию BAFTA часто называют индикатором будущего голосования Американской киноакадемии, которая определяет победителей "Оскара".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фильм Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" получил сразу семь наград BAFTA

Вот как выглядит список победителей и номинантов BAFTA в ключевых номинациях.

"Самый лучший фильм"

Победитель: "Рим" ("Рома")

"Черный куклуксклановец"

"Фаворитка"

"Зеленая книга"

"Рождение звезды"

"Лучший британский фильм"

Победитель: "Фаворитка"

"Тебя никогда здесь не было"

"Богемская рапсодия"

"Маккуин"

"Стэн и Олли"

"Зверь"

"Лучший режиссер"

Победитель: Альфонсо Куарон ("Рим" ("Рома " )

Спайк Ли ("Черный куклуксклановец")

Павел Павликовски ("Холодная война")

Йоргос Лантимоса ("Фаворитка")

Брэдли Купер ("Рождение звезды")

Копірайт зображення Getty Images Image caption Альфонсо Куарона признали лучшим режиссером, а его фильм "Рим" ("Рома") - лучшей картиной года

"Лучший актер"

Победитель: Рами Малек ("Богем ская рапсодия")

Брэдли Купер ("Рождение звезды")

Кристиан Бейл ("Власть")

Куган ("Стэн и Олли")

Вигго Мортенсен ("Зеленая книга")

"Лучшая актриса"

Оливия Колман ("Фаворитка")

Гленн Клоуз ("Дружина")

Леди Гага ("Рождение звезды")

Мелисса Маккарти ( "Сможете ли вы меня простить?")

Виола Дэвис ("Дружина")

"Лучший оригинальный сценарий"

Победитель: "Фаворитка"

"Холодная война"

"Зеленая книга"

"Рим" ("Рома")

"Власть"

"Лучший неанглоязычный фильм"

Победитель: "Рим" ( Рома " )

"Капернаум"

"Холодная война"

"Догмен"

"Лавочные воришки"

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