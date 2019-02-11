"Я тоже бандеровец": полиция извиняется за фразу во время столкновений в Киеве

Копірайт зображення "ХТО ЗАМОВИВ КАТЮ ГАНДЗЮК?"

Национальная полиция начала служебное расследование относительно правомерности действий полицейских при задержании десятков человек в Подольском районе Киева, заявил начальник главного управления нацполиции столицы Андрей Крищенко.

Также он извинился за действия сотрудника полиции, который бил участника столкновения со словами "Ложись, Бандера".

Председатель нацполиции Сергей Князев впоследствии написал в Facebook: "Я прошу прощения, я тоже бандеровец". Так же поступили и некоторые другие руководители, в частности, заместитель председателя нацполиции Александр Фацевич.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко лично отдал приказ разблокировать Подольский райотдел полиции 9 февраля, когда в него вошли десятки людей. Именно во время этого разблокирования и были сняты кадры, когда правоохранители били лежачих людей.

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9 февраля правоохранители сообщили о попытке штурма столичного отделения полиции. В результате инцидента задержали 40 человек, которых отпустили поздно вечером.

В субботу стало известно, что на Контрактовой площади полицейские задержали активистов, которые хотели присутствовать на встрече Юлии Тимошенко с избирателями и призвать к наказанию виновных в смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Часть активистов, в частности участников группы С14, доставили в райотдел. Впоследствии их отпустили, однако, по словам активистов, не отдали часть вещей.

На помощь им подошли еще несколько десятков человек, которые пытались попасть в райотдел.

После этого полиция применила силу и вывела их на улицу. Там полицейские применили силу к задержанным, лежавшим на асфальте.

Штурм и извинения

"30 человек пытались зайти внутрь райуправления. Заблокировали его работу, повредили некоторое имущество. Учитывая, что там есть много оружия, захват которого может привести к тяжелым последствиям, мною была дана команда специальному подразделению на разблокирование работы райуправления и на задержание лиц, совершающих незаконные действия", - сказал Крищенко.

Он также отметил, что в результате этого инцидента трое правоохранителей получили химические ожоги глаз и дыхательных путей и сейчас находятся в больнице. Семеро участников попытки захвата райотдела обратились в течение часа за медицинской помощью.

Копірайт зображення НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ Image caption Изъятый нож

Руководитель столичной полиции заявил, что уже начато служебное расследование относительно правомерности действий полицейских.

Отдельно он прокомментировал видео, на котором видно, что один из правоохранителей выкрикнул "Ложись, Бандера", когда клал активиста на асфальт.

Это вызвало большое возмущение активистов.

"Я хочу извиниться перед обществом за действия этого работника. Я лично, в силу убеждения и понимания ситуации, считаю это недопустимым", - отметил Крищенко.

Копірайт зображення ARSEN AVAKOV Image caption Андрей Крищенко извинился за слова "Ложись, Бандера". Он сам воевал в АТО, а весной 2014 года получил тяжелые ранения при обороне Горловского управления милиции от пророссийских боевиков

Он пообещал, что личность этого человека будет установлена ​​и он будет наказан. "Возможно, я буду наказан", - сказал Крищенко.

Генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook, что они уже знают, кто это сделал, и готовят подозрение.

Полиция указывает, что у задержанных обнаружили ножи, пистолеты, баллончики с газом и кастеты.

Следователи уже начали уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса: "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов", "Захват государственных зданий" и "Хулиганство", а также "Превышение служебных полномочий".

Версия активистов

Сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" указывает, что часть активистов, которые пришли на Контрактовую площадь с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?" полицейские "упаковали" безо всяких причин, забрали у них личные вещи и применили слезоточивый газ.

Полиция якобы отказалась вернуть активистам их личные вещи и избила их.

"Правоохранители избили активистов, которых ранее забрали безо всяких причин в участок, и друзей, которые пришли за ними", - говорится в сообщении.

"Полиция спецназначения, более известная как "Беркут", била их по голове дубинками, нанесла серьезные травмы нескольким активистам. Одному из парней выбили зуб".

Копірайт зображення Национальная полиция

В субботу вечером на ситуацию отреагировали в Генпрокуратуре. Представитель ведомства Лариса Сарган написала в своем Facebook, что работники столичной полиции, "превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим".

По ее словам, в Единый реестр досудебных расследований уже внесены сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины ("Превышение власти или служебных полномочий").

Пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что ее следователи расследуют возможный факт превышения власти сотрудниками Национальной полиции.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту совершения работниками полиции уголовного преступления по признакам части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительных органов, сопровождавшееся насилием)", - говорится в сообщении.

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