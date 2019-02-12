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Большинство кандидатов в президенты Украины, за некоторыми исключениями, предлагают преодолевать кризис на Донбассе теми же путями, что и действующая власть.

В своих официальных программах, переданных в ЦИК, кандидаты провозглашают то, что обещают сделать, когда займут самый высокий государственный пост.

ВВС News Украина сравнивает эти программы по отдельным темам, которые больше всего беспокоят украинцев.

Главные - это путь разрешения кризиса на Донбассе, прекращение войны и возвращение Крыма в состав Украины.

Без конкретики

Согласно социологическим исследованиям, именно военный конфликт на Донбассе беспокоит украинцев больше всего.

Но официальные программы шести кандидатов, которые, согласно исследованиям социологов, имеют наибольшие шансы на победу, обычно не подают в программах детальные планы или стратегии, каким образом ситуация с неподконтрольными Киеву территориями будет изменена.

Практически все кандидаты обещают возвращение территорий дипломатическими, политическими методами, в соответствии с национальными интересами. А о перспективах Крыму говорят без каких-либо конкретных идей, а некоторые из кандидатов ни разу в программе Крым вообще не вспоминают.

В то же время, в многочисленных интервью и публичных заявлениях и самих кандидатов, и их ближайших политических соратников можно найти больше деталей и предложений.

К примеру, лидер "Оппозиционного блока - За жизнь" Юрий Бойко не включил в программу принципиально новые предложения, прозвучавшие от одного из самых влиятельных партнеров по блоку Виктора Медведчука и, очевидно, являющиеся общими для команды кандидата.

На недавнем съезде партии Виктор Медведчук предложил предоставить Донбассу статус автономии по примеру АРК, в составе Украины, со своим парламентом и правительством.

Кандидаты упоминают в программах необходимость введения международной миротворческой миссии на Донбассе, но не конкретизируют, какие структуры и страны должны войти в эту миссию, хотя это один из камней преткновения на переговорах о таких перспективах.

Юлия Тимошенко подчеркивает необходимость переговоров на основе Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины, которые были предоставлены после отказа от ядерного оружия. Но в ее программе не упоминаются высказанные ранее предложения о новом формате переговоров по формуле "Будапешт+" с привлечением, помимо стран-подписантов меморандума, также Китая, Франции, Евросоюза.

План возвращения Крыма в программах шести кандидатов вообще отсутствует, в трех из них отмечается лишь, что Крым обязательно будет возвращен Украине. В программах Юрия Бойко, Владимира Зеленского и Олега Ляшко он вообще не упоминается.

Что именно предлагают кандидаты в своих президентских программах, можно прочитать в таблице (фамилии представлены по алфавиту).

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ ЧТО ОБЕЩАЮТ В ПРОГРАММЕ Юрий Бойко ● прекращение вооруженного конфликта мирным путем ● прямые переговоры со всеми сторонами конфликта - Киев-Донецк-Луганск-Москва ● выполнение Украиной всех международных обязательств для установления мира Анатолий Гриценко ● возвращение неподконтрольных территорий в течение 5 лет дипломатическими, военными, экономическими, санкционные средствами совместно с зарубежными партнерами ● никаких особых статусов Донбасса ● никаких уступок прав на Крым в обмен на любые экономические уступки Владимир Зеленский ● добиваться большей поддержки для завершения войны и возвращения оккупированных территорий от гарантов по Будапештскому меморандуму и партнеров в ЕС ● заставить агрессора возместить причиненные убытки ● сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров Олег Ляшко ● требовать от международных партнеров выполнения Будапештского меморандума, в случае невыполнения - заявить о возобновлении статуса ядерной державы ● добиваться заключения прямого военного соглашения с США ● введение миротворцев на границе с Россией Петр Порошенко ● сохранение Минского формата переговоров ● возвращение территорий политико-дипломатическим путем ● введение международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса ● привлечение России к ответственности за оккупацию украинских территорий ● возмещение убытков через международные правовые механизмы Юлия Тимошенко ● переговорный процесс на основе Будапештского меморандума ● возвращение оккупированных территорий Крыма и Донбасса военно-дипломатическим путем ● инвентаризация причиненного Россией ущерба, привлечение ее к юридической ответственности и получение компенсации за причиненный Украине ущерб ● одновременно деоккупация и реинтеграция, альтернативная "минской формуле", главная задача - разрушить стену страха, непонимания и ненависти

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