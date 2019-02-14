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Викарий Киевской митрополии УПЦ Московского патриархата епископ Гедеон (Юрий Харон), который является настоятелем Десятинной Церкви в Киеве, уже вылетел в США.

Его лишили украинского гражданства и запретили въезд на территорию страны.

На странице епископа в Facebook в четверг появилось сообщение о том, что его "депортировали в США".

"Вели к самолету вооруженные автоматчики как преступника", - говорится в сообщении.

Как рассказал BBC News Украина пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, решения о депортации в отношении епископа Гедеона принято не было.

"Депортация неправильный термин, но действительно данный гражданин был сегодня возвращен обратным рейсом", - сказал он.

Временный храм УПЦ МП возле руин Десятинной церкви

Епископ Гедеон является настоятелем Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Появление этого новостроя возле Музея истории Украины и фундамента старинной Десятинной церкви вызвало протесты. В 2018 году комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства поддержала петицию о сносе незаконной постройки УПЦ МП.

На сайте УПЦ МП заявляют, что недопуск может быть связан с тем, что в США епископ Гедеон выступал в Конгрессе и "рассказывал о фактах дискриминации канонической церкви властью Украины".

Епископ предъявил иск к Верховной Раде с требованием отменить постановление о Томосе об автокефалии Православной церкви в Украине. Рассмотрение этого иска Верховный суд Украины начал в январе 2019 года.

По данным BBC News Украина, лишение гражданства епископа Гедеона не связано с этим судебным разбирательством, а скорее - со скандалом вокруг законности построенного здания Десятинного храма в Киеве.

Задержание и три гражданства

13 февраля епископа Гедеона задержали в аэропорту "Борисполь".

"Нахожусь в аэропорту Борисполь на паспортном контроле, где меня не пустили, мотивируя тем, что гражданство отменено, недействительно, хотя 15 дней назад я вылетал, никаких проблем не было, никаких решений судов не было, решений президента. Просто мотивируют тем, что паспорт мой был утрачен, но заявление я не подал. Это религиозное и политическое давление и беспредел", - так епископ прокомментировал отказ во въезде на своей странице в Facebook .

По словам представителя пограничников, накануне епископ прибыл в аэропорт рейсом из США, транзитом через Франкфурт.

При прохождении паспортного контроля он подал недействительный загранпаспорт гражданина Украины, а потому не имел оснований "для пересечения границы".

Копірайт зображення facebook.com/gedeon.haron

Олег Слободян уточнил, что на рейс из США епископ регистрировался по паспорту гражданина США.

В Facebook Слободян написал, что епископ Гедеон вылетел обратным рейсом во Франкфурт.

"Вылетел самостоятельно, без принуждения, в добром здравии и настроении. Обещал вернуться", - отметил спикер.

Он также опубликовал видео, на котором епископу сообщают, что он лишен гражданства Украины.

Основание для лишения гражданства - "представление заведомо ложных сведений или фальшивых документов, сокрытие любого существенного факта, при наличии которого лицо не может получить гражданство Украины".

Как сообщила BBC News Украина пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, спецслужба получила информацию о наличии у епископа гражданств Украины, России и США.

По ее словам, СБУ передала эту информацию в Миграционную службу.

"Как гражданину другой страны ему был оформлен запрет на въезд", - сказала она.

При этом Гитлянская не уточнила, на какой период запрещен въезд.

Позиция УПЦ МП

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) в комментарии ВВС News Украина высказал мнение, что проблемы с въездом в Украину у епископа "связаны с его свидетельством в США о религиозной ситуации в Украине".

По его словам, все епископы УПЦ МП уже давно имеют "искусственные проблемы на границе при возвращении в Украину".

"Случай с владыкой Гедеоном стал первым, когда гражданину Украины силовые структуры не позволяют вернуться на его Родину, мотивируя, что у него взгляды не совпадают, как говорили " с генеральной линией партии", - заявил архиепископ Климент (Вечеря).

Чем известен епископ Гедеон?

В официальной биографии епископа Гедеона (Юрия Харона), размещенной на сайте Московского патриархата, отмечается, что он является уроженцем Одессы, в 2000 году закончил Киевскую духовную семинарию.

В 2018 году решением Синода УПЦ МП Юрий Харон был избран епископом Макаровским и викарием Киевской митрополии.

Гедеон судился с Верховной Радой из-за поддержки депутатами обращения президента Порошенко о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. Рассмотрение этого иска Верховный суд Украины начал в январе 2019 года.

Также с 2005 года Юрий Харон является настоятелем Десятинного храма Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве, с 2009 года - наместник Десятинного мужского монастыря. Появление этой новостройки возле Музея истории Украины и фундамента Десятинной церкви, разрушенной 1240 году, вызвало волну протестов.

В феврале 2018 года комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства поддержала петицию о сносе незаконной постройки УПЦ Московского Патриархата на территории Национального музея истории Украины.

Соответствующее решение депутаты приняли почти единогласно. "За" высказались 18 из 19 депутатов на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства.

Копірайт зображення PAVLO KALIUK Image caption В январе-феврале 2018 года возле стен Десятинного храма УПЦ МП проходили акции с требованием демонтировать это здание

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