Где в Украине больше всего поддерживают секс до свадьбы

Копірайт зображення Getty Images Image caption Большинство украинцев считают, что в сексе до брака нет ничего предосудительного

Две трети украинцев считают, что сексуальные отношения до брака - это нормально. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный в канун Дня святого Валентина.

Исследования проводились с 23 января по 3 февраля 2019 года. Было опрошено 2000 человек, погрешность составляет не более 2,2%.

67% украинцев отметили, что у них есть постоянный сексуальный партнер. Еще 4% имеют непостоянного партнера.

Показательно, что почти пятая часть опрошенных - 16% - считают нормальным иметь постоянные сексуальные отношения с более чем одним лицом одновременно.

Сексу до свадьбы - "да"

Две трети украинцев считают, что сексуальные отношения до брака - это нормально. Каждый пятый с этим не согласен.

Чаще этот тезис поддерживали молодые люди, а также те, кто находится в незарегистрированном браке или холост.

Показательно, что отношение к добрачным интимным отношениям существенно отличается в разных регионах страны.

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На Юге и Востоке Украины добрачный секс одобряют 72% опрошенных, в Центре - 67%, а на Западе - всего 58%.

В целом почти 80% украинцев соглашаются, что секс является важной частью жизни человека, 10% с этим не согласились.

Долг?

41% согласились с тезисом, что выполнение "супружеского долга в постели" является обязательным для мужчин, почти столько же придерживаются противоположного мнения.

Однако только 19% считают, что женщина, находящаяся в браке, обязана заниматься сексом с мужем, даже если она этого не хочет.

Празднование Дня святого Валентина

Что касается Дня святого Валентина, то половина всех опрошенных будут обязательно праздновать День всех влюбленных. 41% украинцев не планируют этого делать, а 3% не знают такого праздника.

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Наибольшей поддержкой День святого Валентина пользуется на Юге Украины - 59%.

Скорее всего, половина украинцев 14 февраля получит подарок к празднику. Ведь именно такое количество опрошенных планируют дарить подарки в этот день, 45% - не имеют таких намерений.

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