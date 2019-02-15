Как кандидаты в президенты хотят изменить власть: новая Конституция и должность канцлера
Многие кандидаты в президенты Украины хотят радикально изменить полномочия органов власти, переписав Конституцию. Ввести должность канцлера, сократить количество депутатов и министерств - это лишь некоторые из предложений, изложенные в программах кандидатов.
Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Олег Ляшко едины в том, что, прежде всего, нужно пересмотреть полномочия президента.
Лидер "Батькивщины" считает, что в Украине следует ввести должность канцлера, а функции президента существенно уменьшить. Она заявляла, что хочет стать канцлером и последним президентом Украины с теми полномочиями, которые есть сейчас.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обещает упразднить должность премьер-министра, а президента сделать главой правительства.
Большинство кандидатов в президенты обещают увеличить полномочия местных органов власти.
Лидер "Оппозиционного блока - За жизнь" Юрий Бойко обещает ввести прямые выборы глав областей, а руководитель "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко - ликвидировать районные и существенно сократить областные госадминистрации.
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Юлия Тимошенко и Олег Ляшко намериваются сократить количество депутатов парламента, до 350 и 250 соответственно.
Из шести самых рейтинговых кандидатов только Владимир Зеленский включил в свою официальную программу намерение ввести открытые партийные списки на выборах в Верховную Раду и в местные Советы. Хотя другие кандидаты об этом неоднократно заявляли ранее.
Владимир Зеленский также вспомнил о старой идее, которая звучала в Украине и раньше, - о переносе части центральных органов власти из Киева в регионы. А еще среди своих первоочередных задач он назвал разработку закона "О народовластии", согласно которому важные проблемы страны будут выноситься на референдумы.
Петр Порошенко о перераспределении полномочий или изменении Конституции ничего не говорит, а лишь обещает дальнейшую децентрализацию, введенную за время его президентства, с целью развития регионов.
Большинство предложений кандидатов в президенты потребуют внесения изменений в Конституцию, а следовательно, привлечения к этому процессу Верховной Рады Украины, которую в этом году также будут переизбирать. Поэтому вряд ли они могут произойти в первый год президентства, кто бы ни возглавил страну.
Больше узнать и сравнить планы кандидатов, которых социологи называют самыми популярными, можно из таблицы (фамилии представлены в алфавитном порядке).
|КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ
|ЧТО ОБЕЩАЮТ В ПРОГРАММЕ
|Юрий Бойко
|● прямой порядок выборов региональных руководителей ● экономическая самостоятельность регионов
|Анатолий Гриценко
|● изменения в Конституцию, которые ликвидируют дуализм исполнительной власти ● отмена районных и радикальное сокращение областных госадминистраций ● местные общины получат право распоряжаться землями за пределами застройки населенных пунктов
|Владимир Зеленский
|● первый законопроект - "О народовластии", предусматривающий механизм референдумов по вопросам, касающихся задач для власти ● ликвидация неприкосновенности президента, депутатов парламента, судей, законы об импичменте президента и отзыве народного депутата. ● выборы в парламент и местные советы - по открытым спискам ● центральные органы власти рассредоточить по регионам, а не только в Киеве
|Олег Ляшко
|● ликвидация должности премьер-министра и передача полномочий руководителя исполнительной власти президенту ● сокращение количества депутатов с 450 до 250 ● сокращение министерств с 18 до 10
|Петр Порошенко
|● продолжение децентрализации как основы всестороннего развития общин и регионов
|Юлия Тимошенко
|● парламентская форма правления с канцлером во главе правительства, который на выборах возглавляет партийный список ● полная ликвидация неприкосновенности президента, судей, депутатов ● уменьшение количества депутатов парламента с 450 до 350 ●право на законодательную инициативу гражданам в форме петиций
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