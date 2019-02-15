Кэти Перри и Орландо Блум обручились?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кэти Перри и Орландо Блум вместе посетили церемонию "Персона года MusiCares" 8 февраля

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум вероятно обручились в День святого Валентина.

Поп-звезда разместила в Instagram свою фотографию, где на руке видно большое кольцо, а рядом с ней - Блум.

На заднем фоне пары - красные воздушные шары в форме сердец.

Звезда "Пиратов Карибского моря" разместил то же самое фото с кратким комментарием: "На всю жизнь".

Звездная пара на некоторое время расставалась, но сейчас, похоже, собирается вступить в брак.

Орландо Блум в отдельном посте, размещенном в День святого Валентина, написал: "У пустого человека будут лишь пустые отношения. Настоящая любовь - это не когда два человека цепляются друг за друга, она может существовать, только когда двое сильных людей уверены в своей индивидуальности".

Актер не упомянул имя Кэти Перри, но процитировал автора "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери: "Любовь - это не когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одну сторону".

42-летний Орландо Блум - британский актер, известный по фильмам "Властелин колец", "Пираты Карибского моря" и "Троя". Он также является послом доброй воли ЮНИСЕФ, в 2016 году в этой роли он посетил Киев и восток Украины - Краматорск, Славянск, Мариуполь и Харьков. Был женат на модели Миранде Керр.

Кэти Перри, которой сейчас 34 года, получила мировую известность в 2008 году благодаря хиту "I Kissed a Girl" и с тех пор была отмечена рядом музыкальных наград MTV. Для нее брак с Блумом также будет вторым - ранее она была замужем за комиком Расселом Брендом.

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