Евровидение-2019: кто победил во втором полуфинале нацотбора

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В субботу, 16 февраля, стали известны победители второго полуфинала национального отбора на конкурс "Евровидение-2019".

Победителей совместно выбирали члены жюри, в состав которого вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов, а также телезрители, которые поддерживали участников конкурса путем СМС-голосования.

По результатам полуфинала в финал национального отбора прошли трое исполнителей:

Kazka с песней "Apart"

Freedom Jazz с песней "Cupidon"

Anna Maria с песней "My Road"

В целом во втором полуфинале участвовали восемь исполнителей. Это Ivan Navi, Anna Maria, Kazka, Kira Mazur, Laud, Khayat, Braii и Freedom Jazz.

Первый полуфинал национального отбора на Евровидение состоялся 9 февраля. По его результатам в финал прошли:

Maruv с песней "Siren Song"

Brunettes Shoot Blondes с песней "Houston"

YUKO з піснею "Galyna Guliala"

Финал национального отбора запланирован на 23 февраля.

Среди шести финалистов выберут победителя, который и будет представлять Украину на международном конкурсе.

Сам конкурс "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, Израиль.

"Евровидение" и Украина

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украина дважды побеждала на Евровидении: в 2004 году первое место заняла Руслана, в 2016 - Джамала (на фото)

"Евровидение" - это международный проект, который проводится вещателями со статусом членов Европейского вещательного союза.

Конкурс состоит из трех концертов: двух полуфиналов и финала. Каждая страна отдельно избирает своего представителя, который впоследствии соперничает с конкурентами из других стран.

При этом представители стран "Большой пятерки" - так называют основателей конкурса - Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия, а также страна, принимающая "Евровидение", проходят в финал автоматически.

Украина принимает участие в "Евровидении" с 2003 года.

С тех пор украинские исполнители дважды выигрывали конкурс (Руслана - в 2004 году и Джамала - в 2016-м), дважды оказывались на втором месте (Верка Сердючка - в 2007 и Ани Лорак - в 2008 году) и однажды на третьем (Злата Огневич - в 2013-м).

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