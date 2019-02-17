Евровидение-2019: кто победил во втором полуфинале нацотбора
В субботу, 16 февраля, стали известны победители второго полуфинала национального отбора на конкурс "Евровидение-2019".
Победителей совместно выбирали члены жюри, в состав которого вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов, а также телезрители, которые поддерживали участников конкурса путем СМС-голосования.
По результатам полуфинала в финал национального отбора прошли трое исполнителей:
В целом во втором полуфинале участвовали восемь исполнителей. Это Ivan Navi, Anna Maria, Kazka, Kira Mazur, Laud, Khayat, Braii и Freedom Jazz.
Первый полуфинал национального отбора на Евровидение состоялся 9 февраля. По его результатам в финал прошли:
- Maruv с песней "Siren Song"
- Brunettes Shoot Blondes с песней "Houston"
- YUKO з піснею "Galyna Guliala"
Финал национального отбора запланирован на 23 февраля.
Среди шести финалистов выберут победителя, который и будет представлять Украину на международном конкурсе.
Сам конкурс "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, Израиль.
"Евровидение" и Украина
"Евровидение" - это международный проект, который проводится вещателями со статусом членов Европейского вещательного союза.
Конкурс состоит из трех концертов: двух полуфиналов и финала. Каждая страна отдельно избирает своего представителя, который впоследствии соперничает с конкурентами из других стран.
При этом представители стран "Большой пятерки" - так называют основателей конкурса - Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия, а также страна, принимающая "Евровидение", проходят в финал автоматически.
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Украина принимает участие в "Евровидении" с 2003 года.
С тех пор украинские исполнители дважды выигрывали конкурс (Руслана - в 2004 году и Джамала - в 2016-м), дважды оказывались на втором месте (Верка Сердючка - в 2007 и Ани Лорак - в 2008 году) и однажды на третьем (Злата Огневич - в 2013-м).