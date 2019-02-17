Собаки vs коты: кого украинцы любят больше

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С 1992 года в Европе начали отмечать неофициальный праздник - День кота. Особую популярность он обрел в Италии и Польше, где в этот день проводятся различные акции в поддержку котов. У маленьких пушистиков есть повод для празднования и в Украине, ведь по данным недавно опубликованного исследования коты у нас популярнее своих "традиционных соперников" - собак.

Об этом говорится в исследовании компании Kantar TNS.

Исследователи провели опрос 7 тысяч респондентов в возрасте 12-70 лет на всей территории Украины.

Результаты показали, что в целом по Украине 48% респондентов имеют кошек, а 44% - собак.

Это соотношение меняется в зависимости от размера населенного пункта: если в сельской местности собак больше, чем котов - 75 и 70% соответственно, то в городах с населением от 50 до 500 тысяч - собак имеют только 27% жителей, а котов - уже 35%.

В больших городах с населением более 500 тысяч треть жителей имеют кота (34% опрошенных), а каждый пятый - собаку (19% опрошенных).

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Исследователи также проанализировали, зависит ли наличие кота или собаки от возраста человека.

Результаты показали, что наибольший процент собак и кошек у людей в возрасте 12-14 лет (60%), а меньше всего их у людей в возрасте около 30 лет.

Правда, и в этом случае кошек и собак имеют около 40% опрошенных.

Одинокие, но с котами

Собаки и кошки пользуются одинаковой популярностью у мужчин (по 45%), а у женщин коты несколько популярнее собак. Среди них котов имеют 50% опрошенных, а собак - 43%.

В рамках опроса исследователи решили проверить гипотезу о том, что большинство одиноких женщин с возрастом заводят котов.

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Для этого среди опрошенных выделили группу людей, которые живут одни.

Если в количестве собак особых различий не обнаружили - "собачниками" признали себя 35% мужчин и 33% женщин, то в лагере "котиколюбов" были более существенные различия.

У одиноких женщин коты встречаются в полтора раза чаще, чем у мужчин. 44% против 30%.

Интересно, что в возрасте около 30 лет только у 20% одиноких женщин есть кот, но до 50 лет этот показатель возрастает и достигает 55%.

"После 30-ти вероятность завести кота растет почти на 2% ежегодно", - делают вывод исследователи.

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Что касается мужчин, картина оказалась довольно схожей.

До 35 лет только каждый пятый одинокий человек имеет кота. После этого возраста показатель возрастает и достигает максимума в 45 лет, когда почти половина опрошенных одиноких мужчин заявили, что у них есть кот.

"С одной стороны, мы получили подтверждение, что сильные и независимые женщины с возрастом начинают заводить кошек (особенно после 30), так что, казалось бы, гипотеза подтверждена. С другой стороны, оказалось, что мужчины подвержены такому же влиянию кошачьих", - делают вывод исследователи.

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