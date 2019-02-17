Копірайт зображення Reuters Image caption Надав Лапид получил "Золотого медведя" за фильм "Синонимы"

Лучшим фильмом одного из самых престижных кинофестивалей мира Берлинале стала лента "Синонимы" Надава Лапида.

"Хочу поблагодарить человека, который был телом и душой этого фильма, Томаса Мерсье, исполнившего главную роль", - сказал режиссер фильма, получая "Золотого медведя".

Церемония награждения победителей 69-го Берлинского кинофестиваля прошла в субботу, 16 февраля.

В основном конкурсе в этом году было заявлено 17 фильмов, среди которых был "Гарет Джонс" Агнешки Холланд о Голодоморе в Украине.

Фильм "Синонимы" совместного производства Франции, Израиля и Германии рассказывает об израильтянине по имени Йоав, который демобилизовался после войны и приехал в Париж, где попытался стать настоящим французом.

"Серебряного медведя" получил фильм французского режиссера Франсуа Озона "Божьей милостью", сообщается на сайте фестиваля.

Этот фильм рассказывает об организации, объединившей мужчин, которые в детстве подверглись домогательствам со стороны католических священников.

Немецкий фильм "Разрушительница системы" Норы Фингшайдт получил приз Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив в киноискусстве.

"Серебряного медведя" за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек за фильм "Я была дома, но...".

Копірайт зображення EPA Image caption Награда для немецкого режиссера Ангелы Шанелек стала почти подарком на день рождения, который она отмечала 14 февраля

Награду в категории "Лучшая актриса" получила Юн Мэй за роль в китайском фильме "Прощай, сын мой". Ее партнер по фильму Ван Цзинчунь получил "Серебряного медведя" в категории "Лучший актер".

Они сыграли в фильме о супругах, которые переживают потерю сына в условиях китайской политики "одного ребенка".

Награду за лучший сценарий отдали сценаристу фильма "Пираньи" итальянцу Клаудио Джованнези. Этот фильм - о неаполитанской мафии и детских бандах.

"Серебряного медведя" за выдающиеся достижения в области киноискусства получил датский оператор Расмус Видебек за работу в фильме "Похищая лошадей".

Жюри основного конкурса в этом году возглавила Жюльет Бинош.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram