На 69-м кинофестивале Берлинале вручили награды: список победителей
Лучшим фильмом одного из самых престижных кинофестивалей мира Берлинале стала лента "Синонимы" Надава Лапида.
"Хочу поблагодарить человека, который был телом и душой этого фильма, Томаса Мерсье, исполнившего главную роль", - сказал режиссер фильма, получая "Золотого медведя".
Церемония награждения победителей 69-го Берлинского кинофестиваля прошла в субботу, 16 февраля.
В основном конкурсе в этом году было заявлено 17 фильмов, среди которых был "Гарет Джонс" Агнешки Холланд о Голодоморе в Украине.
- Он писал о Голодоморе, а ему не верили - выставка о Гарете Джонсе
- Фильм про мальчика с Донбасса вошел в короткий список Оскара
- Фильм о Донбассе покажут на Каннском кинофестивале
Фильм "Синонимы" совместного производства Франции, Израиля и Германии рассказывает об израильтянине по имени Йоав, который демобилизовался после войны и приехал в Париж, где попытался стать настоящим французом.
"Серебряного медведя" получил фильм французского режиссера Франсуа Озона "Божьей милостью", сообщается на сайте фестиваля.
Этот фильм рассказывает об организации, объединившей мужчин, которые в детстве подверглись домогательствам со стороны католических священников.
Немецкий фильм "Разрушительница системы" Норы Фингшайдт получил приз Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив в киноискусстве.
"Серебряного медведя" за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек за фильм "Я была дома, но...".
Награду в категории "Лучшая актриса" получила Юн Мэй за роль в китайском фильме "Прощай, сын мой". Ее партнер по фильму Ван Цзинчунь получил "Серебряного медведя" в категории "Лучший актер".
Они сыграли в фильме о супругах, которые переживают потерю сына в условиях китайской политики "одного ребенка".
Награду за лучший сценарий отдали сценаристу фильма "Пираньи" итальянцу Клаудио Джованнези. Этот фильм - о неаполитанской мафии и детских бандах.
"Серебряного медведя" за выдающиеся достижения в области киноискусства получил датский оператор Расмус Видебек за работу в фильме "Похищая лошадей".
Жюри основного конкурса в этом году возглавила Жюльет Бинош.