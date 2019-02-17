Высокоинтенсивные тренировки лучше сжигают жир, чем обычные - исследование

Копірайт зображення Getty Images Image caption Високоинтервальний спринт - один из самых действенных способов сжечь жир, говорят ученые

Высокоинтенсивные интервальные тренировки или ВІІТ (high intensity interval training, HIIT) могут быть более эффективными для похудения, чем длительные, но менее интенсивные, утверждают исследователи.

Ученые из Федерального университета Гояс в Бразилии пришли к такому выводу, изучив данные о 576 мужчинах и 522 женщинах. Эти данные получили в результате 36 исследований, проведенных ранее.

Их опубликовали в Британском журнале спортивной медицины.

Все участники исследований, которые занимались спортом, потеряли вес, но те, кто занимался ВІІТ, сбросили на 28,5% больше.

Однако ученые отмечают, что этот тип тренировок подходит не всем.

"С ВІІТ увеличивается риск травм и значительно возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему", - говорится в статье.

О чем говорится в исследовании?

Интервальными называют кардиотренировки, во время которых короткие интенсивные циклы упражнений ("взрывы") чередуются с периодами восстановления. К этой категории ученые отнесли езду на велосипеде, бег, плавание и бокс.

Результат таких тренировок сравнивали с обычными упражнениями средней степени интенсивности продолжительностью 30-45 минут. Все участники исследований занимались физическими упражнениями не менее четырех недель.

Те, кто занимались ВІІТ, в среднем сбросили по 1,58 кг, а те, кто выполнял упражнения меньшей интенсивности, - по 1,13 кг.

Ученые отметили, что интервальные спринт-тренировки оказались наиболее действенными для сжигания жира. Однако исследователи предупредили, что какой-то определенный режим рекомендовать трудно, поскольку высокоинтенсивные тренировки могут охватывать различные виды упражнений.

Британская Национальная служба здравоохранения рекомендует умеренную аэробную нагрузку (например, упражнения на велотренажере или быстрая ходьба) не менее 150 минут в неделю.

Впечатляющие результаты

Как отмечает Нильс Уоллард, преподаватель спортивно-оздоровительных дисциплин Стерлингского университета (Шотландия), полученные результаты - неожиданные, поскольку, как правило, люди сжигают больше калорий во время длительных, но менее интенсивных упражнений.

"Для этого может быть два объяснения, - говорит он.

Во-первых, ВІІТ могут приводить к большому расходу энергии уже после выполнения упражнений - обмен веществ может ускоряться в течение всего следующего дня после завершения тренировки. Во-вторых, после сессии ВІІТ у вас может уменьшиться чувство голода".

"Наши исследования показали, что в этом случае гормоны аппетита действительно подавляются", - объясняет специалист.

Он отмечает, что точные причины этого назвать пока трудно.

Копірайт зображення Getty Images

Британский тележурналист и автор многих программ о здоровье Майкл Мозли впервые познакомился с этим видом тренировок семь лет назад во время подготовки документального фильма BBC "Правда об упражнениях" (The Truth About Exercise").

Тогда он выполнял три сессии 20-секундных высокоинтенсивных интервальных тренировок на велотренажере три раза в неделю.

"Моя чувствительность к инсулину увеличилась на 24%. В программе мы получили впечатляющие результаты среди молодых неспортивных людей", - рассказывает Мозли.

Однако он отмечает, что самая большая проблема - это не тип упражнений, а привычка награждать себя вкусностями и отдыхом после тренировки.

"Люди проводят полчаса на беговой дорожке, сжигают около 120 калорий, а потом валяются на диване и награждают себя пирожным", - говорит Мозли.

"Считается, что высокоинтенсивные интервальные тренировки снижают аппетит и сжигают внутренний (висцеральный) жир", - добавляет он.

"Не так важно, сколько калорий вы сжигаете. Важно то, что вы делаете после этого", - подытоживает журналист.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram