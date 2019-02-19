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Посольство Украины в США обратилось к ряду американских кинотеатров с призывом отменить прокат российского фильма "Т-34".

В сообщении, опубликованном на своей странице в Facebook, посольство называет фильм "пропагандистским".

"Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В заявлении подчеркивается, что для популяризации агрессии в фильме используется "историческая память о героях Второй мировой войны".

Посольство поблагодарило представителей украинской общины в США, которым уже удалось остановить показы фильма в своих городах.

Дипломаты призвали активистов также обратиться в местные кинотеатры с призывом отказаться от показа российской картины.

К публикации посольство прикрепило список из 14 кинотеатров в различных штатах, где планируется показ фильма.

По сообщениям российских СМИ, ранее показ ленты отменили в двух независимых кинотеатрах в Бостоне и Сан-Франциско.

"Активисты запугали звонками и е-мейлами владельца частного кинотеатра, несмотря на то, что мы уже показывали здесь несколько фильмов, и все было хорошо", - цитирует российский "ТАСС" представителя компании-прокатчика фильма.

О чем фильм

События фильма режиссера Алексея Сидорова "Т-34" разворачиваются в годы Второй мировой войны. Это - история советского танкиста, который в бою попадает в плен и пытается бежать из концлагеря на захваченном танке Т-34.

Копірайт зображення Facebook/T34film

По данным популярного портала imdb, рейтинг фильма - 6,2 из 10 баллов.

В отзывах пользователи пишут, что фильм - "российская пропаганда", также говорят, что картина оставляет хорошее впечатление, хоть и не имеет глубины сюжета.

Другие отмечают фантастичность показанной истории - главный герой с экипажем танка пытается бежать из Германии на территорию контролируемого же нацистами протектората Чехии и Моравии.

Российский кинокритик Антон Долин в своем обзоре для российского портала Meduza отметил, что "T-34" почти очистили от "пропагандистской и идеологической составляющей".

Однако, по его словам, среди членов экипажа первого танка, который по сюжету почти сразу погибает, кроме главного героя россиянина есть еще "робкий украинец" и "основательный мехвод (механик-водитель) белорус".

Бюджет картины, которая вышла в прокат в начале года, составил 10 миллионов долларов.

Фильм сняли на государственные деньги, а одним из продюсеров выступил американо-британский миллиардер Леонард Блаватник, родившийся в Одессе.

В январе государственный Фонд кино России сообщил, что лента стала самым кассовым фильмом новогодних каникул в России.

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