Брейк-данс может войти в программу Олимпийских Игр в 2024 году
Организаторы летних Олимпийских Игр 2024 года, которые состоятся в Париже, сообщили, что предложили внести брейк-данс в программу соревнований.
Это один из четырех видов спорта, которые организаторы Олимпиады в Париже предложили Международному олимпийскому комитету.
Предложено также добавить в программу серфинг, спортивное скалолазание и скейтбординг.
Эти три вида спорта впервые войдут в программу Олимпиады в Токио в 2020 году.
- Спортобзор: Олимпиада за взятку?
- Почему город в Канаде не захотел проводить зимнюю Олимпиаду
- Восемь угроз для будущего зимних Олимпиад
МОК должен рассмотреть предложение и принять решение до декабря 2020 года.
Председатель оргкомитета Олимпийских Игр-2024 в Париже Тони Эстанге заявил, что включение новых видов спорта сделает Олимпиаду "более урбанистической и артистичной".
Соревнования по брейкдансу впервые состоялись во время юношеских Олимпийских Игр в Буэнос-Айресе в 2018 году.
Украинские танцовщики не участвовали в этих соревнованиях. Однако украинцы часто получают призовые места на международных конкурсах по брейк-дансу.
Олимпийские Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпийские - с 28 августа по 8 сентября.
Организаторы Олимпиады обещают болельщикам ряд нововведений, которые помогут лучше почувствовать атмосферу Игр.
В частности для широкой общественности проведут марафон, который состоится сразу после олимпийской гонки на той же дистанции, которую пробегут спортсмены.