Брейк-данс может войти в программу Олимпийских Игр в 2024 году

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Организаторы летних Олимпийских Игр 2024 года, которые состоятся в Париже, сообщили, что предложили внести брейк-данс в программу соревнований.

Это один из четырех видов спорта, которые организаторы Олимпиады в Париже предложили Международному олимпийскому комитету.

Предложено также добавить в программу серфинг, спортивное скалолазание и скейтбординг.

Эти три вида спорта впервые войдут в программу Олимпиады в Токио в 2020 году.

МОК должен рассмотреть предложение и принять решение до декабря 2020 года.

Председатель оргкомитета Олимпийских Игр-2024 в Париже Тони Эстанге заявил, что включение новых видов спорта сделает Олимпиаду "более урбанистической и артистичной".

Соревнования по брейкдансу впервые состоялись во время юношеских Олимпийских Игр в Буэнос-Айресе в 2018 году.

Украинские танцовщики не участвовали в этих соревнованиях. Однако украинцы часто получают призовые места на международных конкурсах по брейк-дансу.

Олимпийские Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпийские - с 28 августа по 8 сентября.

Организаторы Олимпиады обещают болельщикам ряд нововведений, которые помогут лучше почувствовать атмосферу Игр.

В частности для широкой общественности проведут марафон, который состоится сразу после олимпийской гонки на той же дистанции, которую пробегут спортсмены.

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