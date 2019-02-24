"Снимай мех навсегда!": как прошла всеукраинская акция

Акция "Снимай мех навсегда!" прошла в крупнейших городах Украины. С призывом выйти на улицы к людям обратилась зоозащитная организация "UAnimals".

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В Киеве, Одессе и Львове сотни людей пришли на центральные площади с плакатами "Мех пахнет кровью" и "Жизнь животных важнее шубы".

С собой участники акции привели также домашних животных. На улицы вывели не только собак и кошек, но также лисиц и хорьков.

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Копірайт зображення UNIAN

Организаторы акции отмечают, что в течение нескольких лет работы уговорили присоединиться к акции украинских дизайнеров.

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"Однако спрос рождает предложение, поэтому важен отказ от кровавого материала каждого отдельного человека. Мех подходит только животным!", - заявляют в "UAnimals".

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Участники акции призвали граждан отказаться от одежды из натурального меха. Они также настаивают на закрытии производств, специализирующихся на одежде из меха.

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Копірайт зображення UNIAN

Активисты требуют от Верховной Рады утвердить законопроект о запрете мехового производства в Украине.

Копірайт зображення UNIAN

Копірайт зображення UNIAN

На акцию некоторые участники также принесли старые шубы, чтобы отдать их благотворительным организациям, которые должны передать старые вещи бездомным.

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