"Снимай мех навсегда!": как прошла всеукраинская акция

  • 24 февраля 2019

Акция "Снимай мех навсегда!" прошла в крупнейших городах Украины. С призывом выйти на улицы к людям обратилась зоозащитная организация "UAnimals".

акція "Знімай хутро назавжди!" Копірайт зображення UNIAN

В Киеве, Одессе и Львове сотни людей пришли на центральные площади с плакатами "Мех пахнет кровью" и "Жизнь животных важнее шубы".

С собой участники акции привели также домашних животных. На улицы вывели не только собак и кошек, но также лисиц и хорьков.

акція "Знімай хутро назавжди!" Копірайт зображення UNIAN
акція "Знімай хутро назавжди!" Копірайт зображення UNIAN

Организаторы акции отмечают, что в течение нескольких лет работы уговорили присоединиться к акции украинских дизайнеров.

акція "Знімай хутро назавжди!" Копірайт зображення UNIAN

"Однако спрос рождает предложение, поэтому важен отказ от кровавого материала каждого отдельного человека. Мех подходит только животным!", - заявляют в "UAnimals".

акція "Знімай хутро назавжди!" Копірайт зображення UNIAN

Участники акции призвали граждан отказаться от одежды из натурального меха. Они также настаивают на закрытии производств, специализирующихся на одежде из меха.

акція "Знімай хутро назавжди!" Копірайт зображення NurPhoto/Getty Images
акція "Знімай хутро назавжди!" Копірайт зображення UNIAN

Активисты требуют от Верховной Рады утвердить законопроект о запрете мехового производства в Украине.

акція "Знімай хутро назавжди!" Копірайт зображення UNIAN
акція "Знімай хутро назавжди!" Копірайт зображення UNIAN

На акцию некоторые участники также принесли старые шубы, чтобы отдать их благотворительным организациям, которые должны передать старые вещи бездомным.

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