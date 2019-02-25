Оскар 2019: список победителей в основных номинациях

  • 25 февраля 2019
Победители в актерских номинациях: Рами Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг и Махершала Али Копірайт зображення Reuters
Image caption Победители в актерских номинациях: Рами Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг и Махершала Али

В Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония награждения премий Американской киноакадемии.

Победителем в номинации "Лучший фильм" стала лента Питера Фарелли "Зеленая книга". До церемонии считалось, что премию в этой категории получит "Рома" ("Рим") Альфонсо Куарона.

Всего у "Зеленой книги" - победы в трех номинациях, в том числе в категории "Лучший актер второго плана" и "Лучший оригинальный сценарий".

Больше всего "Оскаров" - У "Богемской Рапсодии" - четыре. У "Ромы" и "Черной пантеры" - по три.

Вот, как выглядит список победителей в основных номинациях:

Лучший фильм

  • Победитель: "Зеленая книга"
  • "Черная пантера"
  • "Богемная рапсодия"
  • "Фаворитка"
  • "Черный клановец"
  • "Рома"
  • "Рождение звезды"
  • "Власть"
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Image caption Лучший фильм года - "Зеленая книга" Питера Фарелли

Лучший фильм на иностранном языке

  • Победитель: "Рома" - Мексика
  • "Капернаум" - Ливан
  • "Холодная война" - Польша
  • "Работа без авторства" - Германия
  • "Магазинные воришки" - Япония
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Image caption Лучший фильм на иностранном языке - "Рома" Альфонсо Куарона

Лучший режиссер

  • • Победитель: Альфонсо Куарон - "Рома"
  • • Йоргос Лантимоса - "Фаворитка"
  • • Спайк Ли - "Черный куклукскланивець"
  • • Адам Маккей - "Власть"
  • • Павел Павликовский - "Холодная война"
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Image caption Лучший режиссер - Альфонсо Куарон

Лучший актер

  • Победитель: Рами Малек - "Богемская рапсодия"
  • Кристиан Бэйл - "Власть"
  • Брэдли Купер - "Звезда родилась"
  • Вигго Мортенсен - "Зеленая книга"
  • Уильям Дефо - "На пороге вечности"
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Image caption Рами Малек выиграл "Оскар" в номинации "Лучший актер"

Лучшая актриса

  • Победительница: Оливия Колман - "Фаворитка"
  • Леди Гага - "Звезда родилась"
  • Ялица Апарисио - "Рома"
  • Гленн Клоуз - "Жена"
  • Мелисса Маккарти - "Сможете ли вы мена простить?"
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Image caption Лучшая актриса - Оливия Колман

Лучший актер второго плана

  • Победитель: Махершала Али - "Зеленая книга"
  • Адам Драйвер - "Черный куклукскланивець"
  • Сэм Эллиотт - "Рождение звезды"
  • Ричард Грант - "Можете ли вы мне простить?"
  • Сэм Рокуэлл - "Власть"
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Image caption Лучший актер второго плана - Махершала Али

Лучшая актриса второго плана

  • Победительница: Реджина Кинг - "Если Бил-стрит могла бы заговорить"
  • Эми Адамс - "Власть"
  • Марина де Тавира - "Рома"
  • Эмма Стоун - "Фаворитка"
  • Рэйчел Вайс - "Фаворитка"
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Image caption Лучшая актриса второго плана - Реджина Кинг

Лучший мультфильм

  • Победитель: "Человек-паук: Вокруг вселенной"
  • "Суперсемейка-2"
  • "Остров собак"
  • "Мирай из будущего"
  • "Ральф против интернета"

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