Оскар 2019: список победителей в основных номинациях
В Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония награждения премий Американской киноакадемии.
Победителем в номинации "Лучший фильм" стала лента Питера Фарелли "Зеленая книга". До церемонии считалось, что премию в этой категории получит "Рома" ("Рим") Альфонсо Куарона.
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Всего у "Зеленой книги" - победы в трех номинациях, в том числе в категории "Лучший актер второго плана" и "Лучший оригинальный сценарий".
Больше всего "Оскаров" - У "Богемской Рапсодии" - четыре. У "Ромы" и "Черной пантеры" - по три.
Вот, как выглядит список победителей в основных номинациях:
Лучший фильм
- Победитель: "Зеленая книга"
- "Черная пантера"
- "Богемная рапсодия"
- "Фаворитка"
- "Черный клановец"
- "Рома"
- "Рождение звезды"
- "Власть"
Лучший фильм на иностранном языке
- Победитель: "Рома" - Мексика
- "Капернаум" - Ливан
- "Холодная война" - Польша
- "Работа без авторства" - Германия
- "Магазинные воришки" - Япония
Лучший режиссер
- • Победитель: Альфонсо Куарон - "Рома"
- • Йоргос Лантимоса - "Фаворитка"
- • Спайк Ли - "Черный куклукскланивець"
- • Адам Маккей - "Власть"
- • Павел Павликовский - "Холодная война"
Лучший актер
- Победитель: Рами Малек - "Богемская рапсодия"
- Кристиан Бэйл - "Власть"
- Брэдли Купер - "Звезда родилась"
- Вигго Мортенсен - "Зеленая книга"
- Уильям Дефо - "На пороге вечности"
Лучшая актриса
- Победительница: Оливия Колман - "Фаворитка"
- Леди Гага - "Звезда родилась"
- Ялица Апарисио - "Рома"
- Гленн Клоуз - "Жена"
- Мелисса Маккарти - "Сможете ли вы мена простить?"
Лучший актер второго плана
- Победитель: Махершала Али - "Зеленая книга"
- Адам Драйвер - "Черный куклукскланивець"
- Сэм Эллиотт - "Рождение звезды"
- Ричард Грант - "Можете ли вы мне простить?"
- Сэм Рокуэлл - "Власть"
Лучшая актриса второго плана
- Победительница: Реджина Кинг - "Если Бил-стрит могла бы заговорить"
- Эми Адамс - "Власть"
- Марина де Тавира - "Рома"
- Эмма Стоун - "Фаворитка"
- Рэйчел Вайс - "Фаворитка"
Лучший мультфильм
- Победитель: "Человек-паук: Вокруг вселенной"
- "Суперсемейка-2"
- "Остров собак"
- "Мирай из будущего"
- "Ральф против интернета"