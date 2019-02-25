Оскар 2019: список победителей в основных номинациях

Копірайт зображення Reuters Image caption Победители в актерских номинациях: Рами Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг и Махершала Али

В Лос-Анджелесе прошла торжественная церемония награждения премий Американской киноакадемии.

Победителем в номинации "Лучший фильм" стала лента Питера Фарелли "Зеленая книга". До церемонии считалось, что премию в этой категории получит "Рома" ("Рим") Альфонсо Куарона.

Всего у "Зеленой книги" - победы в трех номинациях, в том числе в категории "Лучший актер второго плана" и "Лучший оригинальный сценарий".

Больше всего "Оскаров" - У "Богемской Рапсодии" - четыре. У "Ромы" и "Черной пантеры" - по три.

Вот, как выглядит список победителей в основных номинациях:

Лучший фильм

Победитель: "Зеленая книга"

"Черная пантера"

"Богемная рапсодия"

"Фаворитка"

"Черный клановец"

"Рома"

"Рождение звезды"

"Власть"

Копірайт зображення TIFF Image caption Лучший фильм года - "Зеленая книга" Питера Фарелли

Лучший фильм на иностранном языке

Победитель: "Рома" - Мексика

"Капернаум" - Ливан

"Холодная война" - Польша

"Работа без авторства" - Германия

"Магазинные воришки" - Япония

Копірайт зображення Netflix Image caption Лучший фильм на иностранном языке - "Рома" Альфонсо Куарона

Лучший режиссер

• Победитель: Альфонсо Куарон - "Рома"

• Йоргос Лантимоса - "Фаворитка"

• Спайк Ли - "Черный куклукскланивець"

• Адам Маккей - "Власть"

• Павел Павликовский - "Холодная война"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лучший режиссер - Альфонсо Куарон

Лучший актер

Победитель: Рами Малек - "Богем ская рапсодия"

Кристиан Бэйл - "Власть"

Брэдли Купер - "Звезда родилась"

Вигго Мортенсен - "Зеленая книга"

Уильям Дефо - "На пороге вечности"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рами Малек выиграл "Оскар" в номинации "Лучший актер"

Лучшая актриса

Победительница: Оливия Колман - "Фаворитка"

Леди Гага - "Звезда родилась"

Ялица Апарисио - "Рома"

Гленн Клоуз - "Жена"

Мелисса Маккарти - "Сможете ли вы мена простить?"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лучшая актриса - Оливия Колман

Лучший актер второго плана

Победитель: Махершала Али - "Зеленая книга"

Адам Драйвер - "Черный куклукскланивець"

Сэм Эллиотт - "Рождение звезды"

Ричард Грант - "Можете ли вы мне простить?"

Сэм Рокуэлл - "Власть"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лучший актер второго плана - Махершала Али

Лучшая актриса второго плана

Победительница: Реджина Кинг - "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Эми Адамс - "Власть"

Марина де Тавира - "Рома"

Эмма Стоун - "Фаворитка"

Рэйчел Вайс - "Фаворитка"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лучшая актриса второго плана - Реджина Кинг

Лучший мультфильм

Победитель: "Человек-паук: Вокруг вселенной"

"Суперсемейка-2"

"Остров собак"

"Мирай из будущего"

"Ральф против интернета"

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