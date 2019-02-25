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Скандал вокруг Евровидения продолжается: победительница украинского отбора Maruv говорит, что на нее давят и заставляют отказаться от участия в конкурсе.

Maruv, как и некоторые другие участники нацотбора, попала под волну критики за то, что продолжает выступать в России.

Сама певица проблемы в этом не видит и говорит, что своей музыкой "несет мир и хочет объединять народы".

Несмотря на победу в отборе, Национальная общественная телерадиокомпания (НСТУ) заявила, что контракт, который даст Maruv право представлять страну на Евровидении, могут не подписать.

Накануне там сообщили, что певице поставили условие для ее участия в конкурсе - отказ от концертов в России.

"У нас с вами хотят отобрать победу"

Утром в понедельник, 25 февраля, Maruv обнародовала обращение к своим поклонникам и заявила, что у нее хотят "отобрать победу".

"Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я получила честную победу в нацотборе на Евровидение, получив максимальную поддержку зрителей и высокую оценку от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отобрать", - пишет певица.

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По словам Maruv, она уже получила предложения от трех разных стран, которые предложили ей представлять их на Евровидении, но она им отказала: "Мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе. Я украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что будут представлять ее в Тель-Авиве".

Певица подтвердила, что НСТУ передала ей договор, который она должна подписать сегодня до обеда.

"Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире я ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушила ни одного украинского закона. А также готова взять на себя все расходы, связанные с участием в международном конкурсе".

"Несогласованный шпагат - два миллиона гривен"

Также певица поделилась некоторыми другими условиями договора, которые ей якобы предложили в НСТУ. Вот некоторые из них.

Запрещена любая импровизация на сцене. К примеру, несогласованный шпагат приведет к штрафу в два миллиона гривен

Четко выполнять любые требования и указания НСТУ. В случае отказа - штраф в два миллиона гривен и компенсация убытков

Запрет на общение с журналистами без согласования с НСТУ

По словам Maruv, в документе есть и много других "абсурдных", по ее выражению, условий.

Копірайт зображення Getty Images

"Вместе с тем я от НСТУ ничего не получаю: ни копейки финансовой помощи, ни помощи в организации поездки, ни международной промо-поддержки. Даже визой я должна заниматься сама", - рассказывает певица.

В самой Национальной общественной телерадиокомпании наличие этих условий в договоре пока не комментировали.

BBC News Украина обратилась к НСТУ с просьбой подтвердить или опровергнуть слова Maruv, однако ответа пока не получила.

"Я чувствую давление, - говорит Maruv. - И вижу откровенные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на Евровидении".

Скандал вокруг нацотбора

В течение последних дней социальные сети не утихают из-за того, что среди участников нацотбора были те, кто считает нормальным выступать в России.

Больше всего досталось участницам дуэта Anna Maria - крымчанкам Анне и Марии Опанасюк. Еще в начале февраля в СМИ писали, что их мать занимает должность вице-премьера в подконтрольном России правительстве Крыма, а папа - судьи в местном Верховном суде.

В Украине родители певиц фигурируют в уголовных процессах о госизмене, а их имена можно найти в базе "Миротворец". Впоследствии появились сообщения, что мама артисток даже получила медаль Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Дуэт Anna Maria

Еще больший шум вызвало интервью певиц на крымскотатарском телеканале ATR, которое они дали 21 февраля - за несколько дней до финала нацотбора.

На вопрос "Чей Крым?" они ответили "Крым наш, потому что это наш дом, мы там родились", так и не уточнив, кому, по их мнению, принадлежит полуостров, - Украине или России.

Впоследствии певицы заявляли, что их заставляют выбирать между конкурсом и родителями: "Свой выбор мы сделали давно, родители сделали свой, но это все равно наши родители, которых мы любим, - не сдерживая слез заявила одна из участниц группы. - Если бы перед нами встал вопрос: выбрать конкурс или выбрать родителей, мы, как и любой нормальный человек, выбрали бы родителей. Надеюсь, люди нас в этом поймут".

"Мы украинские певицы, мы родились в Крыму, мы никаких законов Украины не нарушали, не сделали ничего плохого, придерживаемся всех правил национального отбора и не давали концертов в России. Нам очень жаль, что нас судят не столько по нашим делам, по нашему творчеству, сколько по заголовкам в прессе и лозунгам. Мы любим Украину".

Не пустить Maruv на Евровидение

Много критики звучало и в адрес Maruv, которая не скрывает, что выступает в России. К примеру, на апрель у нее запланирован концерт в Москве.

Сама певица во время национального отбора на Евровидение объясняла, что хочет заниматься музыкой, а не политикой.

"Евровидение как раз и создали после Второй мировой войны для того, чтобы объединять страны, чтобы появился какой-то общий праздник. В первую очередь это песенный конкурс, а не политика. Да, у меня много фанатов в разных странах, они приходят на мои концерты в разных городах, в России тоже. Многие в России прекрасно относится к Украине. Не все там плохие, нельзя судить всех".

Копірайт зображення Maruv

На прямой вопрос, считает ли она Крым украинским, Maruv ответила: "Конечно, это Украина".

Однако и это не убедило критиков. После ее победы в соцсетях начали раздаваться призывы к НСТУ не подписывать с ней соглашение и не давать ей право представлять Украину на Евровидении.

В НСТУ, в свою очередь, утверждали, что такой сценарий возможен. Вечером 24 февраля там сообщили: контракт с Maruv подпишут только в том случае, если она примет их условие - откажется от выступлений в России.

Еще до начала финала нацотбора гендиректор НСТУ Зураб Аласания сообщил, что независимо от голосования членов жюри и телезрителей окончательное решение по представительству Украины на Евровидении будет принимать именно НСТУ, которая и будет решать: подписывать соглашение с исполнителем или нет.

"Почти все участники, прошедшие круги отбора и попавшие в финал, в своей жизненной или карьерной деятельности так или иначе связаны с РФ. Гастролями, паспортами или родственниками; культурными или творческими связями. Это свидетельствует не о том, что их отбирали специально по этому критерию, как говорят самые горячие головы из числа общественных активистов", - пишет Аласания.

Копірайт зображення UKRINFORM

"Это свидетельствует о гораздо более плохой и опасной вещи. А именно: в то время, когда украинское общество ищет и вырабатывает новые правила безопасности в состоянии войны, которую РФ ведет с Украиной, - украинская сфера культуры в целом и музыки в частности (особенно - шоу-бизнес) - все еще интегрирована в российщину больше, чем мы с вами представляем. И, конечно больше, чем нам хотелось бы".

Гендиректор НСТУ также добавил, что проблему нельзя решить простой отменой результатов нацотбора.

С критикой в ​​адрес Maruv соглашаются не все: в соцсетях есть и немало тех, кто называет скандал вокруг нее "травлей" и проявлением "оголтелого патриотизма". Они подчеркивают - что Maruv не нарушала никаких правил нацотбора и честно победила других конкурсантов.

Кто такая Maruv

Имя Maruv - Анна Корсун, она родилась в 1992 году в Днепропетровской области.

Три года назад, еще как участница группы The Pringlez, она уже участвовала в полуфинале отбора на "Евровидение", а в 2018 - уже как Maruv - попыталась снова, но не смогла пройти кастинг.

Известность пришла к Maruv в прошлом году - в первую очередь благодаря песням "Drunk Groove" и "Focus on Me". У первой - более 88 млн просмотров на Youtube, у второй - почти 9 млн.

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