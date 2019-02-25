Maruv не поедет на Евровидение: кто следующий?
Общественный вещатель и певица Maruv не подписали договор об участии в Евровидении-2019.
Об этом сообщили в пресс-службе "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НСТУ).
Певица Maruv победила по результатам голосования жюри и зрителей в финале Национального отбора на Евровидение-2019.
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Однако НСТУ и Maruv не пришли к согласию относительно правил участия в конкурсе.
Об этом НСТУ сообщил в заметке на Facebook.
Maruv, как и некоторые другие участники нацотбора, попала под волну критики за то, что продолжает выступать в России.
Сама певица проблемы в этом не видит и говорит, что своей музыкой "несет мир и хочет объединять народы".
Несмотря на победу в отборе, Национальная общественная телерадиокомпания (НСТУ) заявила, что контракт, который даст Maruv право представлять страну на Евровидении, могут не подписать.
Накануне там сообщили, что певице поставили условие для ее участия в конкурсе - отказ от концертов в России.