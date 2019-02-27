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В 2019 году Украине не будет принимать участие в песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в мае в Израиле.

Об этом говорится в сообщении Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ), которая является организатором национального отбора.

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", - сказано в официальном заявлении НОТУ.

Вещатель отметил, что предложил победителю нынешнего отбора певице Maruv "заключить договор на представление Украины на песенном конкурсе".

"После проведенных переговоров Maruv отказалась подписывать договор", - говорится в заявлении.

По словам НОТУ, альтернативным способом определения представителя от Украины на песенном конкурсе, согласно правилам, является назначение представителя.

Общественный вещатель мог выбрать "любого исполнителя не из числа участников национального отбора".

От такой альтернативы НОТУ отказалась и обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам нацотбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в конкурсе.

"В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации течения национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", - говорится в заявлении телерадиокомпании.

Вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате "ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулировки позиции украинского общества относительно проблемы связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора".

Телекомпания предлагает предоставить предложения к проекту закона Украины, который мог бы "урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором на будущее".

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