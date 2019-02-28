Скандал с Укроборонпромом: Гладковский признал, что Украина покупает детали в России

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Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский прокомментировал расследование журналистов Bihus.Info и признал, что Украина действительно закупает запчасти в России. В то же время он отверг обвинения о своей причастности к коррупционным схемам.

"Во время моей работы председателем межведомственной комиссии оборонно-промышленного комплекса, когда мы отрабатывали стратегию импортозамещения, нам, к сожалению, много комплектующих было невозможно производить, потому что это сложно технологически, и я действительно подтверждаю, что часть мы завозим оттуда, где они производятся" - сказал он в эфире телеканала ZIK.

Такой ответ последовал на вопрос зрительницы, которая позвонила в эфир и рассказала, что не видит "никакого предательства" в закупках из России, если это помогает украинским военным.

"Это очень сложное задание, в которое вовлечены и наши спецслужбы, - добавил Гладковский. - Но не могу раскрывать детали - скажу, что люди выполняют важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь. Нам главное, чтобы те танки, которые восстановлены, модернизированы, чтобы они стреляли - это главная задача оборонной промышленности".

Гладковский - один из ключевых фигурантов журналистского расследования Bihus.Info, в котором речь шла о том, что высшие чиновники оборонной сферы якобы получали откаты с поставок российских контрабандных деталей для военной техники, переплачивая за них в три-четыре раза.

Все это происходило на фоне заявлений высшего руководства государства об "импортозамещении" и отказе от поставок из России.

Авторы расследования называли это "многолетней схемой вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса".

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Публикация материала вызвала скандал: сам Гладковский вынужден был отстраниться от выполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО. Это решение поддержал, в частности, президент Украины Петр Порошенко.

В эфире телеканала ZIK он также назвал обвинения в свой адрес ерундой, а себя - жертвой провокации.

22-летний сын Олега Гладковского, Игорь Гладковский, который также фигурирует в расследовании, заявил, что подаст на журналистов в суд - за распространение недостоверной, по его словам, информации.

В Укроборонпроме говорят, что журналисты Bihus.Info не указали источников ее получения и манипулятивно представили разрозненные данные.

Национальное антикоррупционное бюро уже пообещало, что его детективы "проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере" и дадут ей надлежащую оценку.

В то же время кандидат в президенты и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении начать в связи с этим процедуру импичмента президента Порошенко.

По ее словам, изложенные в материалах расследования действия представителей окружения президента подпадают под статью 110 Уголовного кодекса "Государственная измена".

Также Тимошенко заявила, что начинает сбор подписей депутатов под проектом постановления о создании временной следственной комиссии для расследования "коррупции президента на поставке всего необходимого нашей армии".

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