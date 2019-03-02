Копірайт зображення FRENCH FIRE BRIGADE Image caption Слово "пожарная" (sapeuses-pompières) уже вошло во французский язык

Во Франции официально признали феминитивы для обозначения профессий.

Французская академия, членов которой называют "бессмертными", заявила, что не возражает против этого, назвав это "естественной эволюцией" французского языка.

Во Франции уже используются феминитивы для обозначения определенных профессий.

Но прежде академия была против таких изменений, называя их "варварскими".

Сейчас в отчете учреждения говорится: "Академия считает, что любые изменения, которые имеют цель признать в языке место женщины в современном обществе, можно принять, если они не противоречат элементарным и основополагающим правилам языка".

Теперь академия будет допускать применение, в частности, слова professeure (профессорша) вместо мужской версии professeur (профессор).

Однако в учреждении, которое следит за чистотой французского языка с XVII века, заявили, что не будут определять полный список названий профессий, считая это непосильной задачей.

В академии отметили, что некоторые феминитивы уже широко используются. Например, существует несколько феминитивов для обозначения профессии auteur (автор) - auteure, autoresse и autrice.

"Для французских феминисток лингвистическое признание женщин, подчеркивающее их присутствие в мире, очень важно", - отметила в Twitter французская журналистка Фостин Вольфарт.

Как могут измениться другие названия профессий?

Хотя некоторые названия профессий уже имеют феминитивы (например, infirmière - медсестра) во Франции, большинство из них все же имеют только мужскую версию.

Во французском языке для обозначения женщины на определенной должности обычно используется определенный артикль: например, la juge (женщина-судья) или la ministre (женщина-министр).

Изменения сделают названия уже существующих профессий формальными.

Иногда для образования феминитива во французском языке нужно только добавить суффикс "e": députée (депутатша), avocate (адвокатесса) и procureure (прокурорша).

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Французская академия была основана в XVII веке

Также есть sapeuse-pompière (пожарная) вместо sapeur-pompier (пожарный).

В других франкоязычных странах, таких как Бельгия, Швейцария и Люксембург, и канадской провинции Квебек уже принимают феминитивы для обозначения профессий.

В частности, в Канаде уже 40 лет используют слова cheffe (шеф-повариха), écrivaine (писательница) и ingénieure (инженерша). Врача называют une médecin или une docteure.

Впрочем, не все феминитивы пока воспринимаются в обществе.

Например, писательница Лора-Мэй Гавиро заявила, что не хочет, чтобы ее называли "autrice" (авторша), поскольку ей не нравится, как это звучит. В то же время она не против таких феминитивов как "учительница" или "директриса".

Из-за старых правил во Франции есть определенные аномалии.

Например, женщину-посла во французском языке называют мужским словом ambassadeur, а феминитив ambassadrice означает жену посла.

Писатель Бернар Серкиглини сетует на то, что академия довольно долго удерживала Францию ​​от прогресса. Он утверждает, что феминитивы широко употреблялись во французском языке до XVII века.

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