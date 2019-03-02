Умерла девушка, которая носила свое сердце в рюкзаке

Копірайт зображення Becca Henderson Image caption Ребекка Хендерсон носила свое сердце в рюкзаке

Молодая британка, носившая искусственное сердце в рюкзаке, умерла из-за осложнений после операции по пересадке донорского органа.

24-летняя Ребекка Хендерсон из английского города Бистер, графство Оксфордшир, больше года жила с искусственным сердцем.

Студентке Оксфордского университета удалили ее собственное сердце из-за рака в 2017 году.

С тех пор она носила с собой в рюкзаке искусственное сердце весом в 7 кг.

В январе она получила разрешение на пересадку донорского органа после того, как медики подтвердили, что она вылечилась от рака.

Через несколько недель ей сделали операцию.

Но, как сообщили ее родственники, Ребекка Хендерсон умерла в среду, 27 февраля, в больнице от осложнений после трансплантации.

Ребекка была одним из двух человек в Великобритании, имевших искусственное сердце.

Image caption Ребекка Хендерсон надеялась на это искусственное сердце, которое качало кровь в ее теле

Хирург Стивен Вестаби рассказал, что только единицы имеют рак сердца. Он назвал Хендерсон "смелой молодой женщиной".

В октябре она вернулась на учебу в Оксфорд. Ее искусственное сердце всегда было с ней в рюкзаке.

"Не было ни одного мгновения, когда я думала, что надо сдаваться", - рассказала она тогда BBC.

"Как бы тяжело это ни было для меня, следующему человеку будет легче", - говорила она.

"У моей сестры запланирована свадьба, и я должна там быть. Были свадьбы и у других друзей, у меня были мама и папа", - рассказывала Ребекка.

Image caption Ребекке Хендерсон удалили ее собственное сердце из-за рака в 2017 году

В колледже Святой Анны в Оксфорде, где училась Ребекка, отметили, что она отличалась "непоколебимой решимостью" и "заразительным энтузиазмом".

"У нее было так много надежд и планов на будущее, и нам трудно признавать, что она уже не сможет их реализовать", - говорится в заявлении заведения.

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