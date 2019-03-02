Копірайт зображення UKRINFORM

Кандидат в президенты Украины экс-журналист Дмитрий Гнап заявил, что готов снять свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко, но после съезда партии "Сила людей".

Дмитрий Гнап стал уже вторым кандидатом, который поддержал Гриценко, - ранее в пятницу об аналогичном решении заявил Андрей Садовый.

В видеообращении в Facebook Дмитрий Гнап заявил, что готов поддержать единого "кандидата от демократических сил".

"Раньше я обещал тоже снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание и готов тоже сняться в пользу Анатолия Гриценко", - сказал Гнап.

Он уточнил, что решение о снятии с выборов должен принять съезд партии "Сила людей", которая и выдвинула Гнапа кандидатом.

Съезд запланирован на субботу, 2 марта. Г-н Гнап пригласил Гриценко прийти на него.

Почему сейчас?

Копірайт зображення UNIAN

Еще во время съезда партии "Сила людей", на котором его выдвинули кандидатом в президенты, Гнап призвал Андрея Садового, Анатолия Гриценко и Святослава Вакарчука объединить силы и поддержать единого кандидата.

Тогда он сказал, что партия "Сила людей" готова поддержать единого кандидата среди этих трех, однако, по словам Гнапа, "мы не очень верим, что они смогут поступиться своими амбициями".

1 марта на брифинге в Киеве мэр Львова и председатель партии "Самопомощь" Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Гриценко.

"У нас есть шанс выбрать украинского, антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение: я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке Анатолия Гриценко", - сказал Садовый.

"Я убежден, что это решение повлияет на избирательный процесс и очень хотел бы, чтобы оно привело к победе единого кандидата от демократических сил", - заявил мэр Львова.

В своем видеообращении Дмитрий Гнап отметил, что поддерживает решение Садового, и что оно и послужило поводом для его собственной инициативы - сняться с выборов.

Гнап и деньги "Следствие. Инфо"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Дмитрий Гнап оказался в центре скандала из-за денег, которые не вернул своему бывшему проекту "Следствие. Инфо"

41-летний Дмитрий Гнап - украинский журналист-расследователь и общественный активист.

В 2012 году он основал агентство журналистских расследований "Следствие. Инфо", а с 2013 года руководил одноименным проектом на "Громадському ТБ".

В июне 2018 года он заявил, что уходит из журналистики в политику и ведет переговоры о создании нового проекта. В декабре 2018-го он присоединился к партии "Сила людей".

В 2015 году объединение "Следствие. Инфо" получило премию за вклад в развитие журналистики в Восточной Европе - 15 тысяч евро.

Тогда сам Гнап написал в Facebook, что журналисты решили отдать средства премии на "потребности наших бойцов на фронте".

Впоследствии выяснилось, что 2000 евро действительно передали роте разведчиков, еще 3917 евро потратили на текущие нужды проекта "Следствие. Инфо" из-за конфликта с Романом Скрыпиным, а еще чуть больше 9000 евро остались "кэшем" в банковской ячейке Дмитрия Гнапа.

"Меня немного удивила позиция моих бывших коллег, они прекрасно знали о существовании этой премии, и она находится у меня как у руководителя проекта", - отметил сам Гнап и объяснил, что держал деньги "на черный день, если нам снова будет плохо".

Он сказал, что не вернул деньги потому, что ему не "хватало времени".

Позже он вернул бывшим коллегам более 276 тысяч грн.

Также эти деньги он не внес в свою электронную декларацию.

Из-за скандала часть партии призвала Гнапа снять свою кандидатуру с выборов, но он отказался.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram