Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Dragon успешно стартовала из космического центра им. Кеннеди

Началось испытание нового космического корабля SpaceX Crew Dragon, который поможет доставлять астронавтов на орбиту.

Компания Space X запустила с мыса Канаверал в штате Флорида корабль Crew Dragon, предназначенный для транспортировки людей.

Во время этого полета людей на борту нет, но в случае успешных испытаний НАСА вероятно одобрит эту систему для регулярного использования астронавтами.

С момента прекращения программы шаттлов в 2011 году США не могли доставлять людей на орбиту, поэтому им приходилось платить за использование российских "Союзов".

Запуск ракеты-носителя Space X Falcon 9 с капсулой Crew Dragon состоялся из космического центра Кеннеди точно как планировалось - в 2:49 по североамериканскому восточному времени (9:49 по Киеву).

Через 11 минут из центра управления пришло подтверждение об успешном отделении Crew Dragon от второй ступени.

Первая ступень успешно вернулась на Землю, опустившись на плаформу, дрейфующую в Атлантическом океане в 500 км от побережья Флориды.

Корабль должен добраться до Международной космической станции в воскресенье, а в пятницу - вернуться на Землю.

Кто такой Рипли на борту?

Капсула рассчитана на экипаж из семи человек. Поскольку этот полет демонстрационный, на борту нет астронавтов, но есть манекен.

На человекообразном манекене, одетом в скафандр, есть датчики на голове, шее и спине.

Приборы будут собирать данные о влиянии, которому подвергается человек во время полета в космическом корабле.

SpaceX назвали манекен "Рипли" - по имени героини Сигурни Уивер в фильме "Чужой".

Для калифорнийской компании этот полет является одним из важнейших событий за всю ее 17-летнюю историю. Предприниматель Илон Маск основал ее с конкретной целью - доставлять людей в космос.

Копірайт зображення AFP/GETTY Image caption Манекен Рипли испытывает на себе перегрузки, которым в будущем будет подвергаться во время полета человек

"Космические полеты для людей - это, фактически, основная миссия SpaceX", - пояснил вице-президент компании Ханс Кёнигсманн.

Он добавил: "Для нас нет ничего важнее, чем эта задача, и мы очень ценим возможность, предоставленную нам НАСА".

Капсула Dragon для экипажа - это вариация грузовых космических кораблей SpaceX для доставки грузов на МКС.

Среди обновлений - конечно, системы жизнеобеспечения. Также добавлены более мощные двигатели, чтобы отправить корабль на безопасное расстояние в случае "форс-мажоров" с ракетой во время подъема.

Для возвращения на землю капсула оснащена четырьмя парашютами (ранее было три).

Crew Dragon должен вернуться на землю, спустившись в Атлантический океан недалеко от центра им. Кеннеди.

Копірайт зображення NASA Image caption Рисунок: после приближения к МКС стыковка пройдет автоматически

Каков план миссии?

После того, как Dragon выведут на орбиту, он должен самостоятельно добраться до МКС на своих двигателях.

Одно из самых больших различий между этой миссией и стандартными поставками груза - способ приближения к МКС и стыковки.

Грузовыми кораблями управляет рука робота, которая приводит их в нужную позицию.

В этом случае Dragon должен приблизиться к станции и пристыковаться автоматически, используя новое особое кольцо для стыковки.

Приближение к МКС запланировано на 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 3 марта.

На МКС будут внимательно наблюдать за тем, как ведет себя капсула.

По плану, Dragon останется на станции до 8 марта. Он должен отсоединиться от станции, запустить двигатели, чтобы покинуть орбиту и опуститься в океан примерно в 15:45 по киевскому времени.

Руководитель программы НАСА на МКС Кирк Ширман заявил: "Вы можете услышать, что мы называем это испытательным полетом. Так и есть. Хотя мы считаем это настоящей, очень важной миссией".

"На МКС до сих пор есть три человека, поэтому эта миссия, которая впервые приблизится к МКС, должна сработать", - добавил г-н Ширман.

НАСА также работает над созданием транспорта для людей с компанией Boeing. Компания разработала собственную капсулу под названием Starliner ("Старлайнер"). Испытательный полет этого корабля должен состояться через несколько месяцев.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram