Что решил арбитраж в Гааге по активам "Нафтогаза" в Крыму

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Компания "Нафтогаз Украины" заявила, что одержала промежуточную победу в арбитражном трибунале в Гааге в иске против России о взыскании убытков в связи с потерей активов в аннексированном Россией Крыму.

"Международный трибунал принял решение в пользу "Нафтогаза", и постановил, что Российская Федерация, в соответствии с двусторонним соглашением о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, отвечает за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму", - говорится в сообщении компании.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что теперь Россия, признанная виновной в потере украинских активов, должна ответить за это - то есть предоставить "Нафтогазу" компенсацию.

"Мы примерно оцениваем убытки в сумму 5 млрд [долларов], но окончательная сумма будет предметом следующего слушания", - заявил Коболев.

Он пояснил, что "Нафтогаз" ожидает решения суда о сумме компенсации в конце 2019 - начале 2020 года.

По подсчетам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, с учетом процентов общая сумма компенсации должна составить 8 млрд долларов.

В пресс-службе министерства юстиции России заявили, что российская сторона с решением гаагского арбитража не согласна.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", - говорится в сообщении минюста.

Что потерял "Нафтогаз" в Крыму?

Как пояснил в своем "Фейсбуке" Юрий Витренко, важнейшим в решении арбитража было то, что, хотя активы присваивала "независимая власть Крыма", судебные претензии могут выдвигаться к Российской Федерации.

Активы "Нафтогаза" были официально национализированы решением крымского парламента от 17 марта 2014 года: тогда Крым на один день стал независимым суверенным государством.

В сообщении "Нафтогаза" не уточняется, о каких именно крымских активах компании идет речь.

Как сообщают СМИ, что в результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти; в частности, буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции.

Как развивался судебный процесс?

В октябре 2016 года "Нафтогаз Украины" и шесть его дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России и потребовали возместить убытки, связанные с потерей активов в Крыму. Размер убытков "Нафтогаз" тогда предварительно оценил в 2,6 млрд долларов.

В своем иске украинская компания ссылалась на соглашение "О содействии и взаимной защите инвестиций", заключенное между правительствами России и Украины.

В августе 2017 года Постоянная палата третейского суда в Гааге (ППТС) начала рассмотрение иска "Нафтогаза".

За несколько месяцев до начала разбирательства Россия направила в ППТС письмо, в котором указала, что не признает юрисдикцию международного трибунала и постоянной палаты третейского суда в данном процессе.

С подобными исками против России в арбитраж в Гааге ранее обратились компания "Укрнафта" и 11 других украинских компаний.

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