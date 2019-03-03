В Крыму задержали архиепископа ПЦУ Климента. Чего от него хотят?

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В Крыму задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, сообщает сайт Украинской православной церкви.

Согласно информации, его задержали местные правоохранители на автовокзале Симферополя.

Сам архиепископ в комментарии BBC News Украина сообщил, что следователи хотят допросить его по делу об ограблении городской церкви.

"Последние сведения о нем - что его везут в Киевское районное отделение полиции", - говорится в сообщении ПЦУ.

Там добавили, что архиепископ Климент, который является главой православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека, планировал поехать на судебное разбирательство дела украинца Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Крымский активист Андрей Щекун написал в Facebook, что архиепископа задержали "в автобусе на центральном автовокзале Симферополя, где он находился и планировал выехать к пленному".

Что говорит сам Климент?

BBC News Украина удалось по телефону связаться с архиепископом и узнать детали этой ситуации.

Он говорит, что должен был выехать в 13 часов с центрального автовокзала Симферополя на суд над Павлом Грибом в Ростов-на-Дону.

"Во вторник, учитывая, что есть решение суда о том, что я могу посетить Павла Гриба в СИЗО, причастить его и исповедовать. Но после того, как я сел в автобус, подошли полицейские из дежурной части автовокзала, попросили меня выйти из автобуса. В автобусе обыскали мои вещи", - сообщил владыка.

Уже в дежурной части автовокзала начали выяснять его личность, вызвали наряд полиции и отправили в центральный райотдел.

"Минут через 20 вышел дежурный райотдела и сказал, чтобы я ждал следователя, так как поступил звонок от неизвестного мужчины, который сказал, что обокрали церковь в Симферополе на улице Севастопольская. То есть, по их логике, кто-то позвонил и сказал, что обокрали мою церковь", - сообщил архиепископ.

Сам владыка отмечает, что ему такие звонки не поступали и, по его информации, в церкви ничего не крали.

Сейчас он ждет адвоката и следователя и пока не знает, чем закончится эта ситуация.

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