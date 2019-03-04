1,5 тысячи черепах замотали скотчем и сдали в багаж

Копірайт зображення Bureau of Customs NAIA/Facebook Image caption Каждая черепаха, найденная в брошенном багаже, была обмотана клейкой лентой

Филиппинская полиция изъяла более 1500 живых черепах, которых нашли замотанными в клейкую ленту в аэропорту Манилы.

Рептилии, которых нашли в четырех брошенных чемоданах, могут стоить около 4,5 млн песо (около 86,6 тыс. долларов).

В полиции считают, что багаж бросили после того, как контрабандисты узнали о суровом наказании за незаконную перевозку диких животных.

Если их поймают, им может грозить два года тюрьмы и штраф до 200 тыс. песо.

Копірайт зображення Bureau of Customs NAIA/Facebook Image caption Черепах частно держат как экзотических домашних любимцев, однако в некоторых странах Азии их также едят

В воскресенье в международном аэропорту Манилы в четырех невостребованных чемоданах нашли 1529 морских и сухопутных черепах разных видов.

Некоторые животные принадлежали к виду шпороносних черепах, который находится под угрозой и занесен в Красную книгу. Также среди найденных рептилий были и красноухие черепехы.

В филиппинской таможне заявили, что багаж оставил филиппинский пассажир, прибывший на борту самолета Philippine Airlines из Гонконга.

Копірайт зображення Bureau of Customs NAIA/Facebook Image caption Животных упаковали в коробки, которые затем сложили в чемоданы

Таможенники считают, что пассажир мог отказаться от багажа после того, как его "проинформировали о пристальном внимании к незаконной торговле дикими животными и суровости наказания".

Животных передали подразделению, занимающемуся мониторингом незаконной торговли дикими животными.

Морских и сухопутных черепах часто держат как экзотических домашних любимцев, но в Азии иногда также используют в традиционной медицине и кулинарии.

Их мясо, по мнению некоторых, является афродизиаком, а из костей делают порошок, который используют в лечебных целях.

На прошлой неделе 3300 черепах пытались незаконно провезти на лодках в Малайзию, однако морское агентство страны смогло этому помешать.

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