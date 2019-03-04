1,5 тысячи черепах замотали скотчем и сдали в багаж
Филиппинская полиция изъяла более 1500 живых черепах, которых нашли замотанными в клейкую ленту в аэропорту Манилы.
Рептилии, которых нашли в четырех брошенных чемоданах, могут стоить около 4,5 млн песо (около 86,6 тыс. долларов).
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В полиции считают, что багаж бросили после того, как контрабандисты узнали о суровом наказании за незаконную перевозку диких животных.
Если их поймают, им может грозить два года тюрьмы и штраф до 200 тыс. песо.
В воскресенье в международном аэропорту Манилы в четырех невостребованных чемоданах нашли 1529 морских и сухопутных черепах разных видов.
Некоторые животные принадлежали к виду шпороносних черепах, который находится под угрозой и занесен в Красную книгу. Также среди найденных рептилий были и красноухие черепехы.
В филиппинской таможне заявили, что багаж оставил филиппинский пассажир, прибывший на борту самолета Philippine Airlines из Гонконга.
Таможенники считают, что пассажир мог отказаться от багажа после того, как его "проинформировали о пристальном внимании к незаконной торговле дикими животными и суровости наказания".
Животных передали подразделению, занимающемуся мониторингом незаконной торговли дикими животными.
Морских и сухопутных черепах часто держат как экзотических домашних любимцев, но в Азии иногда также используют в традиционной медицине и кулинарии.
Их мясо, по мнению некоторых, является афродизиаком, а из костей делают порошок, который используют в лечебных целях.
На прошлой неделе 3300 черепах пытались незаконно провезти на лодках в Малайзию, однако морское агентство страны смогло этому помешать.